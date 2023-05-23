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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صناعة النواب: الحوار الوطني يتناول أفكارا ربما تكون غائبة عن المجلس

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا بد من وجود خريطة زراعية تنظم نوعيات المحاصيل الزراعية، وبالتالي تنتظم الصناعة حسب المواد الخام الزراعية، ولا يمكن أن أطلب من مستثمر أن يضخ أمواله في مشروعات دون دراسة جدوى ودراسة تؤكد احتياج المجتمع لهذه الصناعة.

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وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تغيير ثقافة المجتمع بالنسبة للصناعة والاستثمار الصناعي، وتغيير إرث 70 عاما، لن يتم بين يوم وليلة، وسيأخذ وقتا، لكن المهم أننا اعترفنا بوجود مشكلة وحددناها، ولم يتبق سوى أن يجلس المختصون وذوو الشأن والمجموعة الاقتصادية الوزارية، معا ويتفقون على خريطة جديدة بداية من التشريعات، ولا بد من وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء مختص بالمجموعة الاقتصادية وإدارتها.

وذكر أن هناك مشكلة في مسألة التدريب للعمالة، على سبيل المثال معهد الكفاءة الإنتاجية، به نحو 60 معملا مجهزة بأحدث الأجهزة، تكلفت ملايين الدولارات، لكن دون مدربين لأن القانون لا يسمح بتعيين أحد مكان أحد في المعهد، لكن مع تعديل القانون والتنسيق مع الحكومة وتغيير الفكر، ستتحول مصر إلى إحدى أهم الدول الصناعية في العالم.

ولفت إلى أن الحوا الوطني  يتناول أفكارا غاية في الاحترام، وقد تكون هذه الأفكار غائبة عن مجلس النواب، ويركز الحوار أيضا على الحلول أكثر من المشكلات، فالجميع يعرف ما هي المشكلات القائمة، لكن تنقصنا الحلول.

الاستثمار الصناعي الإيجابيات والسلبيات التنمية الصناعية الحوار الوطني الدول الصناعية المجموعة الاقتصادية المحاصيل الزراعية النائب معتز محمود

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