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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية تذبذبًا قويًا حيث ارتفعت الأسعار إلى 2800 جنيه للجرام عيار 21 ثم تراجعت إلى 2200 ثم ارتفعت إلى 2500 ثم عادوت التراجع مرة أخرى إلى 2405 جنيهات للجرام ثم ارتفع إلى 2415 جنيهًا.

 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم  مستهل التعاملات 19.240جنيه ثم ارتفع إلى 19,320 بيع.

وأوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، سبب ما يحدث في سوق الذهب ما ارتفاعات وانخفاضات متتالية.

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‏وقال  هاني ميلاد في تصريحات له، إن قرار إعفاء ذهب من الجمارك كان له آثار إيجابية لعمل التوازن في السوق بين العرض والطلب وهذا كان له تأثير إيجابي على الأسعار وانخفضت الأسعار من 2800 جنيه حتى 2200 جنيه وبدأ أن يكون هناك هدوء في حالة الشراء لأن عوامل العرض والطلب مؤثرة بشكل كبير.

وأضاف :" بدأ يحدث أن المعروض أكثر من المطلوب وبدأت الناس تبيع الذهب خوفا من الخسارة وبدأ هبوط السعر حتى بدأنا نصل إلى سعر مقارب للسعر العالمي، والسعر أصبح مغريا للشراء حتى حدثت حركة شراء كبيرة من يوم الجمعة رفعت السعر قليلا إلى 2400 جنيه للعيار 21.

سعر الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري ، سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,737 شراء 2,760

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  بيع 2,395 شراء 2,415

 

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 2,053 شراء 2,070

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع بيع 19,160 شراء 19,320

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,737 شراء 2,760
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,509 شراء 2,530
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,395 شراء 2,415
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,053 شراء 2,070
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,597 شراء 1,610
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,369 شراء 1,380
الاونصةبيع 85,125 شراء 85,836
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,160 شراء 19,320
الكيلوبيع 2,737,143 شراء 2,760,000

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