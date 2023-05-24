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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجعه.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

صدى البلد

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 في البنك المركزي المصري، بعد أن تراجع أمس بنحو قرش واحد.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ونعرض لكم سعر الدولار أمام الجنيه مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-5-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري لـ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بعد تراجعا بنحو قرش واحد.

 

سعر الدولار اليوم 

ووصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في "ميد بنك".

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

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سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد   30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في قطر الوطني الأهلي QNB 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم التجاري الدولي CIB  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في الإمارات دبي الوطني 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في المصري لتنمية الصادرات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في المصري لتنمية الصادرات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي الكويتي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

 

بدء اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية

بدأت مصر اليوم أولى فعاليات "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظّمت ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة".

وأدار الندوة أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة  التمويل الدولية، وألقت الكلمة الرئيسية فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك بها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

وتضمنت الندوة العديد من النقاشات المهمة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.

وتطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.

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