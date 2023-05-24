عاجل
الحق اشتريه.. عرض مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو توك شو.. أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وسفير الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية خطة للاستفادة من القطن المصرى لتطوير الصناعة.. نواب: صعوبة التسويق أبرز التحديات أمام الفلاحين.. وتفعيل الزراعة التعاقدية محفز لتحسين المناخ الاستثمارى نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية بـ مليو ونص| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تداول أسئلة وإجابات الشهادة الإعدادية 2023.. تعرف على عقوبة تسريب الإمتحانات

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

يبدو أن جروبات شاومينج عاودت نشاطها من جديد لتسريب الإمتحانات ، وظهر ذلك مؤخرا بعد انتشر مؤخرا عن قيام جروبات شاومينج بتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الاعدادية 2023.

حيث بدأت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام في نشر صور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان الآن.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الغش فى الامتحانات.

عقوبة تسريب الامتحانات

لم يتهاون قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والذى وافق عليه مجلس النواب السابق فى التصدى لظاهرة الغش فى الامتحانات وحيازة أى أجهزة لإستخدامها فى الغش فى الامتحانات.

وتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

وتعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ، وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، لجنة النقل ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقال: تكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.

جروبات شاومينج تسريب الامتحانات تسريب أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 عقوبة تسريب الإمتحانات الغش الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

ترشيحاتنا

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

الحوار الوطني يستعرض أبرز الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي

مستقبل أوسوريو في الزمالك مهدد ومرهون بنتيجة مباراته مع طلائع الجيش بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ