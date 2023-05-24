الفرق بين نظام الدفع الكلي AWD والدفع الرباعي 4WD| تفاصيل

تختلف أنظمة سير السيارات علي الطرق الصحراوية والغير مؤهليه وفي التضاريس المختلفة، حيث تتعدد أنظمة السير ودفع العجلات في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتمد أنظمة السيارة علي حجم السيارة ونمطها وسعة محركها والتكنولوجيات التي تمتلكها .

الفرق بين نظام الدفع الكلي AWD والدفع الرباعي 4WD

انتشر في عالم تصنيع السيارات استخدام نظام الدفع الكلي للعجلات الذى يطلق عليه " AWD"، وأنتجت به الكثير من السيارات الرياضية، ولكن يختلط علي الكثيرين توضيح ومعرفة الفروق بين نظام الدفع الكلي والدفع الرباعي 4WD .

الفرق بين نظام الدفع الكلي AWD والدفع الرباعي 4WD

يوضح موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين نظام الدفع الكلي الـ AWD و نظام الدفع الرباعي الـ 4WD :

- نظام الدفع الكلي AWD .

يعمل نظام الدفع الكلي AWD بشكل أوتوماتيك ويقوم بتوزيع الطاقة الصدرة من المحرك علي المحاور الأربعة، وتلك العملية تحدث حسب وضع القيادة وتضاريس الطريق، ويعمل نظام الدفع الكلي بناء علي أنظمة استشعار حاسوبية تقوم على قياس حالة كل محور بشكل منفصل وتمنحه الطاقة اللازمة لعمله، ولا يمكن التحكم في عملة او فصله أو توزيع القوة الي العجلات الأربعة .

- نظام الدفع الرباعي 4WD .

يقوم نظام الدفع الرباعي 4WD بتوزيع الجهد الحركي علي المحاور الأربعة بالتساوي بشكل ديناميكي، ويمكن للسائق التحكم في في قوة دفع العجلات وتوزيع العمل عليهم ، بالإضافة الي فصل أو تشغيل قوة الدفع الخلفية أو الأمامية حسب الحاجة .

الفرق بين نظام الدفع الكلي AWD والدفع الرباعي 4WD

علاوة علي ذلك فإن كل نظام له طبيعته الخاصة الذى تميزه عن النظام الأخر، ويستخدم كل نظام منهم للعمل في ظروف معينة، ولا يمكن المساواة بينهم أو مشابهتهم .

- السلبيات المتوافرة بالنظامين :

الفرق بين نظام الدفع الكلي AWD والدفع الرباعي 4WD

1- نظام الدفع الرباعي مخصص للطرق الوعرة، مما يجعل استخدامها في المدن والطرق الممهدة "خشن" بعكس سيارات الدفع الكلي .

2- نظام الدفع الكلي لا يمكن التحكم به ويعمل من خلال كمبيوتر السيارة .

3- تكلفة اقتناء سيارة مزودة بنظام دفع كلي عادة ما تكون أكثر من امتلاك سيارة بدفع رباعي 4WD .

4 نظام الدفع الرباعي يستهلك كميات أقل من الوقود للتشغيل في أغلبية الطرازات مقارنة بنظام الدفع الكلي، على عكس الشائع.