خلال 45 دقيقة.. لو عربيتك سيات اعمل صيانة بالتقسيط بدون فوائد| تفاصيل

أعلن وكيل سيارات سيات الإسبانية في مصر عن عروض صيانة علي سيارات سيات بمختف فئاتها ، وذلك من أجل تقديم خدمة الصيانة لأصحاب سيارات سيات، وتقديم أفضل العروض لهم من اجل تسهيل صيانه سياراتهم بدون قلق أو خوف من أسعار الصيانة المرتفعة .

أسعار صيانة سيارات سيات

ويتح وكيل سيارات سيات في مصر إمكانية أجراء صيانة لسيارات فيات بالتقسيط علي مدار 6 شهور، وبدون فوائد، بالإضافة الي تسهيل عمليات الدفع لأصحاب السيارات من خلال 3 بنوك مصرية .

أسعار صيانة سيارات سيات

جاءت بنود عرض تقسيط الصيانة كـ الاتي :

أسعار صيانة سيارات سيات

1- تقسيط الصيانة ببطاقة بنك مصر أو CIB أو البنك الأهلي .

2- التقسيط بدون فوائد .

3- التقسيط على 6 شهور .

4- التقسيط للصيانة في مراكز خدمة كيان سيات .

أسعار صيانة سيارات سيات

الجدير بالذكر أن صيانة سيارات سيات السريعة ستتم خلال مدة قدرها 45 دقيقة فقط، وذلك من اجل توفير وقت العملاء، وإتمام عملية الصيانة بشكل سريع ودقيق .