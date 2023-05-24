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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة 50 ألف جنيه.. حظر حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بناء

وحدات عقارية
وحدات عقارية

حظر قانون حماية المستهلك، حجز الوحدات العقارية دون الحصول على ترخيص، و وضع القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة 2 مليون جنيه لكل من خالف أحكام القانون . 

 

في هذا الصدد، نص القانون في المادة 15 منه على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .

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ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

 

وطبقا للقانون ، يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن  50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى المادة 15  من هذا القانون . 

 

قانون حماية المستهلك ترخيص وحدات عقارية عقوبات

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