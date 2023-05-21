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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصدار قانون مخالفات البناء خلال أسبوعين |تفاصيل

قانون التصالح
قانون التصالح

أكد النائب عمرو درويش آمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العمل يتم على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا: تحملنا النقد بصدر رحب في وقت من الأوقات.

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وقال عمرو درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، قاربنا على الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، وسيعرض على مجلس الوزراء.

قانون التصالح

وتابع النائب عمرو درويش آمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا القانون سيقضي على موضوع التعدي على الأراضي وأملاك الدولة، لافتا إلى أن هذا القانون يعالج أمورا في غاية التعقيد.

من جانبه أعلن الإعلامي سيد علي، عن اصدار قانون مخالفات البناء خلال اسبوعين، مضيفا أن هناك مصادر خاصة أكدت له هذه المعلومة المهمة.

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