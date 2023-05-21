عمرو درويش: أروقة الحوار الوطني تشهد اليوم 4 جلسات ممتدة عن المحور السياسي|فيديو

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم تشهد أروقة الحوار الوطني 4 جلسات ممتدة عن المحور السياسي، لافتًا إلى أن جلستين منهم حول انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للضوابط الدستورية، وجلستين حول قوانين المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.



وأضاف “درويش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن الحوار الوطني يشهد مشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع؛ وذلك لأن أمر إيجاد المصلحة المشتركة مهم للغاية، حيث يجب أن تتم الانتخابات في مناخ ديمقراطي ملائم بمشاركة كافة التيارات والأحزاب بمختلف أيدولوجياتها وتوجهاتها.



وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هناك حالة من التوافق في بعض الأمور المتعلقة بضرورة تطبيق نصوص الدستور؛ لكونه النظام الحاكم في الحوار.

