قيمتها وطرق الحصول عليها.. الأوقاف تعلن تفاصيل طرح صكوك الأضاحي

تحدث الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل طرح الوزارة صكوك الأضاحي، قائلًا إن صكوك الأضاحي من عام لعام تثبت وحدة الشعب المصري ونجاح الدولة في التلاحم، متابعًا أن قيمة صك الأضاحي للحوم المستوردة 5 آلاف جنيه، بينما صك الأضاحي للحوم البلدية 8 آلاف جنيه.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أنه يمكن الحصول على الصك من خلال البنوك، أو خدمة فوري، أو إدارات المساجد الكبرى، فضلا عن إمكانية التواصل مع الوزارة للحصول على الصك.



وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن هناك عدة وزارات تتعاون في توفير الصكوك، حيث يوجد تعاون مع وزارة التموين لتوفير رؤوس الأضاحي، ويتم التوزيع من خلال قاعدة البيانات التي توفرها وزارة التضامن.

