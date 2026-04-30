وزير السياحة الفلسطيني يشيد بإدانة إسبانيا زيارة أفواج للمستوطنات

أشاد هاني الحايك وزير السياحة والآثار الفلسطيني، بقرار إسبانيا الذي يدين زيارة الأفواج السياحية إلى المستوطنات، مؤكدًا: "لا نستقبل هذه الأفواج".

وأوضح في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه المستوطنات غير شرعية ومبنية على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي، فإن وزارة السياحة الفلسطينية لا تتعامل مع هذه الأفواج وليست لها علاقة بها: "سنقاومها بكل الأشكال وبكل ما نملك من وسائل سياسية ودبلوماسية".

وتابع هاني الحايك وزير السياحة والآثار الفلسطيني: "نأمل من كل الدول أن تحذو حذو إسبانيا في التعامل مع هذه الأفواج التي تزور المستوطنات في فلسطين".