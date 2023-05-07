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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

طرح شهادة عقارية لشراء وحدات بضمانها في 3 مشروعات سكنية.. اعرف الحكاية

شهادات عقارية من
شهادات عقارية من بنك التعمير والاسكان

توفر الحكومة شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة، حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها مع ضرورة الالتزام ببعض المحددات التي تضمن عدم تعرضك لمخالفة.

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شهادات عقارية من بنك التعمير والإسكان

التعمير والإسكان يطرح شهادات 

ولم تتوقف الدولة عن استكمال المشروعات السكنية، التي تقام على درجة كبيرة من التخطيط بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري ويتفق مع بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه طرح بنك التعمير والإسكان، شهادة عقارية، لربطها مع برنامج التمويل العقاري والاستفادة من العائد في استلام الوحدة المخصصة، في مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة مصر).

وأوضح البنك أن الوحدات تكون بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وحد أقصى للتمويل 15 سنة، ويطلب البنك من العميل بعد ربط الشهادة في أي من فروعه، محضر الاستلام أو استمارة الحجز، الموقف المالي للوحدة بالإضافة إلى بيانات الشهادة المربوطة.

ويجب أن يكون سن العميل لا يقل عن 21 سنة، ولا يوجد حد أقصى، ويسدد 30% كحد أدنى، على أن يصل الحد الأقصى 70% من قيمة الوحدة السكنية، وبما لا يتجاوز 90% من قيمة الشهادة المقدمة كضمانة إضافية.

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وتكون مدة التمويل حد أدنى 3 سنوات، والحد الأقصى 15 سنة، على أن يكون سعر العائد متمثل في سعر عائد الشهادات المقدمة كضمانة +2%.

شهادات عقارية من بنك التعمير والاسكان

أنظمة السداد الخاصة بالوحدات 

ويذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان من حجز شقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة الشهر الماضي، لتبدأ عملية استكمال مقدم جدية الحجز لـ20% من ثمن الوحدة ثم المرحلة التالية وهي انهاء إجراءات التخصيص والتعاقد ثم استلام الوحدة.

وشملت أنظمة السداد في هذا الطرح التقسيط على 3 سنوات أو 5 أو 7 سنوات، أو بنظام التمويل العقاري بالفائدة المعمول بها في البنك.

وفقا لكراسة الشروط يتم استكمال مقدم جدية الحجز لـ20% من ثمن الوحدة، حيث تراوحت مقدمات الحجز من 60 ألف إلى 100 ألف جنيه، ويكون موعد استكمال المقدم من يوم 11 إبريل حتى يوم 18 مايو المقبل، حيث يتم استكمال قيمة مقدمات الحجز الخاصة بكل وحدة ووفقا لكل مشروع، الخطوة التالية في عملية الاستكمال تكون بسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل).

ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

صدى البلد | شقق الاسكان الاجتماعي
شهادات عقارية من بنك التعمير والاسكان

5 أنظمة لدفع القيمة الشرائية 

توجد العديد من أنظمة السداد الخاصة بـ الوحدات السكنية وكذلك مراحل السداد والتي نستعرضها على النحو التالي:

1- خلال الفترة السابقة تم سداد مقدم جدية الحجز والذي يتراوح من 60 ألفا إلى 100 ألف جنيه، ويتم حاليا وحتى يوم 18 مايو استكمال هذا المقدم لـ20% من ثمن الوحدة، حيث يتم سداد ما يقرب من 60 إلى 150 ألف جنيه، وتكون حسب سعر الوحدة والمشروع.

2- تأتي المرحلة الثالثة من سداد ثمن الوحدة والتي تتعلق دفعة الاستلام، والتي من المتوقع أن تكون خلال الـ3 أشهر المقبلة، وتكون 10% من ثمن الوحدة، فإذا كانت الشقة بمليون جنيه وهو السعر المتوسط للشق ستكون دفعة الاستلام 100 ألف جنيه، وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الوحدة، ويتبقى 70%.

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3- النظام الأول الخاص بسداد الـ70% من ثمن الوحدة يتمثل في أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة التي تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

4- النظام الثاني يكون عن التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري، وتكون فائدة التمويل العقاري المتواجدة في البنك خلال الوقت الحالي.

5- الطريقة الأخيرة لسداد ثمن الوحدة، ما أعلن عنه بنك التعمير والإسكان، من خلال برنامج التمويل العقاري، حيث يمكن ربط شهادة مع بنك التعمير والإسكان والاستفادة بالعائد واستلام الوحدة المخصصة على الفور في مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة مصر)، وذلك بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وحد أقصى للتمويل 15 سنة، وذلك بدل دفع ثمن الوحدة كاش.

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