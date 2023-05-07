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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

صدى البلد

استجاب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطلبات المواطنين المتقدمين لإعلان "سكن كل المصريين 4"، وقرر إعادة فتح باب الحجز للوحدات القليلة المتبقية في الإعلان وعدم الانتظار لطرحها في إعلان مقبل.

حجز وحدات سكن لكل المصريين 4 

وسيتم فتح الحجز  اليوم الأحد 7 مايو 2023 بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل،  للعملاء المتقدمين على الإعلان ممن قاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز وقاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية حتى تاريخه.

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وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لن يسمح للمواطنين الذين قاموا بحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان أو خلال فترة مد حجز الوحدات بإلغاء الحجز في هذه الفترة.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الطرح الحالي هو الإعلان الأول من نوعه الذي يعتمد أسعار بيع وحدات سكنية بالسعر الحر، وهو ما فتح الباب أمام فئات متنوعة للحصول على وحدة سكنية.
 

وأوضحت أن هذا الإقبال ظهر بوضوح في عدد الوحدات التي تم حجزها، حيث تم حجز 387 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و148 وحدة سكنية بـ(البداري)، و8 وحدات سكنية بمدينة سفاجا، و7 وحدات سكنية بمدينة شطا، و12 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و30 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و150 وحدة سكنية بمركز الزقازيق، و35 وحدة سكنية بمركز بياض العرب، و100 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.
 

وأشارت إلى أن عدد الوحدات المتبقية كالتالي، وحدة سكنية واحدة بمدينة القاهرة الجديدة، 4 وحدات سكنية في مدينة سفاجا، و13 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و17 وحدة سكنية بمدينة شطا، و25 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و17 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و50 وحدة سكنية بمدينة الزقازيق و773 وحدة سكنية بمدينة بياض العرض و10 وحدات سكنية بمدينة الغردقة (البداري)، ويمكن للمواطنين الإطلاع على الأكواد الخاصة بالوحدات المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/.

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