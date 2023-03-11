بنك التعمير والإسكان الراعي الرئيسي لأكبر ملتقى توظيفي لذوي الهمم.. شاهد

أعلن بنك التعمير والإسكان عن رعايته لأكبر ملتقى توظيفي لذوي الهمم" خطوة23"، بالحرم اليوناني –بوسط البلد بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، والذي تم عقده اليوم السبت وذلك بالتعاون مع شركة حلم المتخصصة في دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة.

ويستهدف هذا الملتقى خلق حلقة وصل بين أكثر من 2000 باحث عن عمل من ذوي الهمم بأكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل الملائمة لهم مع تقديم ورش عمل تشمل تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمشاركة متخصصين في هذا المجال.



وتأتي رعاية بنك التعمير والإسكان للملتقى التوظيفي "خطوة23" في إطار اهتمامه بدعم ذوي الهم، تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال حرصه الدائم على المشاركة في المبادرات والبرامج، نظراً لمواجهتهم للعديد من التحديات التي تعيق تحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع، مثل قلة فرص العمل المتاحة وعدم توافر الوظائف الملائمة لإمكانياتهم، مع إيجاد صعوبة في التأقلم مع بيئة العمل المحيطة بهم.

IMG-20230311-WA0188

IMG-20230311-WA0184

IMG-20230311-WA0215

IMG-20230311-WA0183

IMG-20230311-WA0190

IMG-20230311-WA0191

IMG-20230311-WA0192

IMG-20230311-WA0193

IMG-20230311-WA0194

IMG-20230311-WA0195

IMG-20230311-WA0200

IMG-20230311-WA0197

IMG-20230311-WA0196

IMG-20230311-WA0199

IMG-20230311-WA0205

IMG-20230311-WA0204

IMG-20230311-WA0203

IMG-20230311-WA0207

IMG-20230311-WA0201

IMG-20230311-WA0202

IMG-20230311-WA0198

IMG-20230311-WA0206

IMG-20230311-WA0208

IMG-20230311-WA0209

IMG-20230311-WA0210

IMG-20230311-WA0211

IMG-20230311-WA0212

IMG-20230311-WA0213

IMG-20230311-WA0214

IMG-20230311-WA0174

IMG-20230311-WA0173

IMG-20230311-WA0177

IMG-20230311-WA0176

IMG-20230311-WA0175

IMG-20230311-WA0178

IMG-20230311-WA0179

IMG-20230311-WA0180

IMG-20230311-WA0181

IMG-20230311-WA0185

IMG-20230311-WA0187

IMG-20230311-WA0182

IMG-20230311-WA0186

IMG-20230311-WA0189

IMG-20230311-WA0163

IMG-20230311-WA0165

IMG-20230311-WA0164

IMG-20230311-WA0160

IMG-20230311-WA0162

IMG-20230311-WA0161

IMG-20230311-WA0166

IMG-20230311-WA0167

IMG-20230311-WA0168

IMG-20230311-WA0172

IMG-20230311-WA0171

IMG-20230311-WA0170