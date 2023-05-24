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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة soundcloud تتخلى عن 8% من موظفيها لهذا السبب

SoundCloud
SoundCloud

خفضت SoundCloud قوتها العاملة بنسبة 20 % في أغسطس من العام الماضي، مشيرة إلى "المناخ الاقتصادي الضبابي والغير مستقر" كشبب رئيسي لتسريح العمال، والآن تستمر في سياسة الإقالات الجماعية مع إعلانها تخليها عن 8% أخرى من قوتها العاملة الحالية.

وفقا لتقرير engadget عملية تخفيض العمالة في شركات وادي السيليكون طالت الجميع خلال السنوات القليلة الماضية، واصبحت الإقالات الجماعية خبرا شائعا في قطاع التكنولوجيا، وطالت العمالة في شركات  جوجل  Google و ميتا  Meta و أمازون  Amazon وتويتر مع إعادة هيكلة جميع المؤسسات بكل قطاعاتها لتخفيض التكاليف وتحقيق هوامش ربح أعلى.

SoundCloud 

الآن ، أعلنت شركة ساوند كلاود SoundCloud إنها ستخفض عدد الموظفين بنسبة 8 في المائة إضافية ، وأرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين تخبرهم بالقرار مشيرة إلى أن التخفيض "قرار صعب ولكنه ضروري لضمان صحة أعمالنا وإيصال SoundCloud إلى الربحية هذا العام"

منذ العام الماضي وتضع شركة "ساوند كلاود" تحقيق أقصى ربحية على قائمة أولوياتها وهو السبب الرئيسي في التخلي عن 20% من القوى العاملة في 2022 حيث تم وصف حملة التخفيضات في 2022 على أنها تضع SoundCloud على "طريق لتحقيق ربحية مستدامة". 

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يبدو أن عمليات الإقالة الجماعية الجديدة هي الخطوة التالية في تلك الخطة الرئيسية التي سبق وأعلنت عنها الشركة،حيث تأمل أن تكون أكثر ربحية بحلول الربع الرابع من العام الحالي كما أفادت مصادر مطلعة على تحركات الشركة، أن القرار الأحدث يأتي في محاولة لجذب ومغازلة مستثمرين جدد.

على الرغم من أن تسريح الموظفين في SoundCloud يتبع نفس النمط المرعب الي سبق واتبعته مختلف العلامات التجارية التقنية مؤخرًا ، إلا أن ساوند كلاود كانت تقلل عدد الموظفين ببطء وعلى مراحل بتدرج شديد الحرص، بالإضافة إلى تخفيضات العام الماضي ، خفضت الشركة قوتها العاملة بنسبة 40٪ في عام 2017.

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