خصم 27%.. سعر جوال شاومي Redmi 9A ثنائي الشريحة في السعودية

يقدم موقع أمازون فرع المملكة العربية السعودية تخفيضات ضخمة كل فترة على المنتجات وبالأخص الأجهزة الإلكترونية وهو الآن يطرح جوال شاومي ريدمي 9A ثنائي الشريحة بسعر 317 ريال سعودي فقط، اي تخفيض 24% عن سعره الأصلي، وذلك مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم.

في السطور التالية يرصد موقع صدي البلد كافة تفاصيل الجوال.

Xiaomi Redmi 9A

مواصفات Xiaomi Redmi 9A

يأتي الجوال مع شاشة نوعها IPS LCD مقاس 6.5 بوصة توفر دقة وضوح 720x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 نقطة لكل بوصة، درجة سطوع قياسية 400 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.0%.

يتم تشغيل جوال شاومي ريدمي من خلال معالج وحدة مركزية من ميدياتك ومجموعة شرائحها MT6762G Helio G25 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 4 أو 6 ججيابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم شاومي بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 10 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 10 وواجهة مستخدم MIUI 12 وأبعاد طول 164.9 ملم وعرض 77.1 ملم وسمك 9 ملم.

بالنسبة للتصوير، نجد في اللوحة الخلفية كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 قطرها 28 ملم مع فلاش ليد وتقنية HDR وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 مع قدرة على تصوير مقاطع فيدية بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية.