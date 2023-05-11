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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق العرض.. أحدث موبايل شاومي بأقل من 6000 جنيه وساعة سمارت هدية

إلحق العرض بسرعة..أحدث
إلحق العرض بسرعة..أحدث موبايل شاومي بأقل من 6000 جنيه وساعة

أطلقت العلامة التجارية POCO التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة، أحدث هاتف ذكي لها وهو POCO F5 ويتوفر عليه عرض قوي على AliExpress.  

يتوفر POCO F5 بسعر مخفض للغاية يبلغ 284 دولارًا فقط في AliExpress، ويعد هذا العرض صالحا فقط حتى 14 مايو 2023. 

وبصرف النظر عن الخصم، تمنح العلامة التجارية أيضًا Redmi Watch 3 و Redmi Band 2 مجانًا للفائزين المحظوظين المختارين.

مواصفات هاتف شاومي  POCO F5

وأطلقت شاومي POCO أحدث هواتفها الذكية الرائدة ، F5 ، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين العاديين وذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا.  هدف مصنعي الهواتف الذكية دائمًا هو إيجاد التوازن المثالي بين الأداء العالي والاستهلاك المنخفض للطاقة ، ويحقق POCO F5 ذلك باستخدام معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 7+ Gen 2 القوية، وتلعب دورًا مهمًا في تحديد استقرار الهاتف وأدائه وارتفاع درجة الحرارة واستهلاك الطاقة.

يتميز هاتف شاومي  POCO F5 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل يتضمن تثبيت الصورة البصرية (OIS) ومستشعرات ثانوية بدقة 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.  لصور السيلفي لديك ، لديك مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

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آخر فرصة لعروض العيد..خصومات على هواتف شاومي

يأتي هاتف شاومي POCO F5 مزودًا بشاشة نوع Flow AMOLED  DotDisplay بجودة عرض FHD + مقاس 6.67 بوصة تتميز بدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل.  توفر هذه الشاشة تجربة بصرية ممتازة للألعاب ومقاطع الفيديو والصور.  

يعمل الهاتف شاومي POCO F5  ببطارية 5000 مللي أمبير يمكنها أن تدوم لساعات أثناء ممارسة الألعاب الثقيلة وتدعم الشحن بقوة 67 وات.

تشمل الميزات الأخرى المثيرة للاهتمام Wi-Fi و Bluetooth 5.3 و GPS و IR Blaster ومكبرات الصوت المزدوجة و NFC ومحرك الاهتزاز الخطي X-axis ، إلخ.

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