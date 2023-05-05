الرئيس التنفيذي لـ "أمازون": انتظروا أليكسا بإمكانيات ChatGPT

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات السحابية، آندي جاسي أن الشركة تعمل على تطوير نموذج لغوي كبير جدا وأكثر عمومية وقدرة خاص بنظام تشغيل المساعد الذكي الافتراضي Alexa.

ووفقا لتقرير موقع zdnet التقني، أوضح "جاسي" خلال مكالمة الأرباح الربع سنوية لـ amazon أن النموذج اللغوي الكبير، سيعزز مكانة أليكسا Alexa ليصبح أفضل مساعد افتراضي على مستوى العالم. يأتي هذا الإعلان بعد أن استغنت الشركة عن آلاف الموظفين وأوقفت خط منتجات هالو Halo.

Alexa

في نصف الاجتماع، اعترف المدير التنفيذي لأمازون أن Alexa كان مدعومًا بنموذج لغة كبير بالفعل ولكن في المرحلة القادمة يهدف إلى تزويد المساعد الافتراضي بنظام أكثر شمولا مع قاعدة لغوية أكبر بكثير من تلك الموجودة حاليا يمكنها تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا.

أصبحت النماذج اللغوية الكبيرة شائعة مؤخرًا مع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعتمد بشكل أساسي على النماذج اللغوية الكبيرة أمثال ChatGPT من شركة OpenAI التي أحدثت ثورة في عالم التكنولوجيا.

يقول جاسي إنه يعتقد أن هذا المخطط الجديد سيكون ناجحًا بالفعل مع العملاء خاصة وأن العديد منهم لديهم أجهزة كثيرة تعتمد على استخدام Alexa في منازلهم.، مضيفا أن حتى داخل أمازون النماذج اللغوية الكبيرة حجر أساس داخل الشركة لابتكار تجارب مرضية للمستخدمين.

وفقًا لـ جاسي، حتى وقت قريب لم تكن النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي مثيرة للإعجاب ولكن مع ظهور ChatGPT انقلبت الموازين كلها، والآن تتمتع هذه التقنيات بالقدرات على تحويل كل جانب من جوانب تجربة عملاء أمازون.

كيف ستغير تقنيات الذكاء الاصطناعي كيفية تفاعلنا مع Alexa ما زال الأمر غير واضح، ولكن الأكيد أنها ستكون أداة شبيهة بـ ChatGPT وبنفس قدراته الفائقة على إجراء المحادثات والدردشة.

في المستقبل القريب سوف يكون المستعد الذكي أليكسا قادر على فهم اللغة والتعامل البشري والتمييز بين الفروق الدقيقة في التواصل البشري وتقليد المحادثات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة، سوف تسأله عن أي شيء مثل أقرب مكتبة منك و سيجيب عليك بدقة وسرعة فائقة.