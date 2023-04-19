عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موقع صدي البلد ينعي مهندس عادل شعبان الذى ألهم الملايين وهزمه السرطان

رحيل عادل شعبان ..
رحيل عادل شعبان .. مبرمج أمازون الذى ألهم الملايين وهزمه الس

تنعي أسرة "صدى البلد"، المهندس عادل شعبان، مهندس البرمجيات بشركة أمازون العالمية، وتتقدم بخالص العزاء لأهله وأصدقائه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 

وتوفى عادل شعبان اليوم بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 39 عاما، قدم خلالها قصة بطولية وملهمة في التحدي والصمود. 

 

وتمكن عادل شعبان أن يكتب اسمه من حروف من نور بعد قصة بطولة كونه بطلا من ذوي الهمم، حيث عاني من مرض الشلل الدماغي منذ طفولته، والذي لم يمنعه عن مواصلة ما يريد فتخرج في كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا. 

 

وبدأ حياته المهنية في عدد من الشركات المحلية، ثم شركة بوكينج في هولندا إلا أن عمل في واحدة من أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا، وهي شركة أمازون العالمية.

   

عادل شعبان مهندس البرمجيات عادل شعبان وفاة عادل شعبان المهندس عادل شعبان رحيل عادل شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

لؤلؤ يشعّ نورًا .. هكذا ظهرت الكعبة من الفضاء | شاهد

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

ترشيحاتنا

حلم لم يكتمل.. قصة مشروع أخبر به عادل شعبان صدى البلد قبل وفاته

بقرار صادم.. دول أوروبا تطعن أوكرانيا في الظهر

عرض رمضان.. خصم 23% على جوال سامسونج Galaxy M13

دوري أبطال أوروبا.. إنتر يتعادل مع بنفيكا بالشوط الأول ويقترب من نصف النهائي

ركلة جزاء ضائعة.. تعادل سلبي بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بأبطال أوروبا

لدي طفل عنده 10 سنوات| أخت جعفر العمدة تكشف مفاجأة لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الابتعاد عن العصير.. 7 نصائح للحفاظ على الوزن خلال عيد الفطر

جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا ببريسنج في أطراف أذنها |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الكحك والبسكويت؟

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

فيديو

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ