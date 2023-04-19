موقع صدي البلد ينعي مهندس عادل شعبان الذى ألهم الملايين وهزمه السرطان

تنعي أسرة "صدى البلد"، المهندس عادل شعبان، مهندس البرمجيات بشركة أمازون العالمية، وتتقدم بخالص العزاء لأهله وأصدقائه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى عادل شعبان اليوم بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 39 عاما، قدم خلالها قصة بطولية وملهمة في التحدي والصمود.

وتمكن عادل شعبان أن يكتب اسمه من حروف من نور بعد قصة بطولة كونه بطلا من ذوي الهمم، حيث عاني من مرض الشلل الدماغي منذ طفولته، والذي لم يمنعه عن مواصلة ما يريد فتخرج في كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا.

وبدأ حياته المهنية في عدد من الشركات المحلية، ثم شركة بوكينج في هولندا إلا أن عمل في واحدة من أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا، وهي شركة أمازون العالمية.