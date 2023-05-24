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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,709 شراء 2,743 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,483 شراء 2,514 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,370 شراء 2,400 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,031 شراء 2,057 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,580 شراء 1,600 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,354 شراء 1,371 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 84,237 شراء 85,303 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,960 شراء 19,200جنيها
الكيلو بيع 2,708,571 شراء 2,742,857 جنيها

 

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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