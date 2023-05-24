عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل الهجوم الأوكراني.. روسيا تعلن مواصلة عمل سفينة إيفان خورس

المدمرة البحرية
المدمرة البحرية الروسية إيفان خورس

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن المدمرة البحرية إيفان خورس تواصل مهامها بعد محاولة أوكرانية للهجوم عليها اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن أوكرانيا هاجمت السفينة التابعة للبحرية الروسية في منطقة مضيق البوسفور، وأن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.

وأوضحت الوزارة، أنه "في الساعة 5:30 صباحا، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة لمهاجمة السفينة بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيّرة، سفينة إيفان خورس التي تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".

وأكدت الوزارة، أن السفينة الروسية، تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيّرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها. وأوضحت، أنه بعد الهجوم الإرهابي على خطوط الغاز "السيل الشمالي"، يقوم الأسطول الروسي بحماية هذه الخطوط.

تجدر الإشارة إلى أن "إيفان خورس" هي سفينة استطلاع مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول، وإجراء استخبارات إلكترونية، وتبلغ حمولتها حوالي أربعة آلاف طن، ويبلغ طولها حوالي 100 متر، بمدى إبحار أكثر من ثمانية آلاف ميل بحري، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود عام 2018.

الحرب الرسية الاوكرانية ​أوكرانيا​ و​روسيا وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

يدرس فسخ التعاقد.. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف: جارتي رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

الاستخبارات الروسية تتهم لندن وواشنطن بإحباط جهود التسوية مع أوكرانيا

بسبب الحرب الروسية.. أمين الناتو يوجه صفعة لـ أوكرانيا.. تفاصيل

بيان عاجل من وزارة الدفاع الروسية بشأن الهجوم على باخموت

ترشيحاتنا

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة من النواب والأعلى الليبي لإجراء الانتخابات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي

هدية من الحكومة لـ شركات التمويل .. ماذا بعد مهلة الـ90 يومًا

علماء الفلك يشاهدون انفجارا هائلا في الفضاء .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

فيديو

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

فضائل شهر ذي القعدة.. إشارة ربانية ومنح إلهية|فيديوجراف

سجد بالملعب في السعودية وسط ذهول الجميع.. هل أسلم كريستيانو؟ |فيديوجراف

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ