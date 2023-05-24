فشل الهجوم الأوكراني.. روسيا تعلن مواصلة عمل سفينة إيفان خورس

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن المدمرة البحرية إيفان خورس تواصل مهامها بعد محاولة أوكرانية للهجوم عليها اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن أوكرانيا هاجمت السفينة التابعة للبحرية الروسية في منطقة مضيق البوسفور، وأن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.

وأوضحت الوزارة، أنه "في الساعة 5:30 صباحا، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة لمهاجمة السفينة بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيّرة، سفينة إيفان خورس التي تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".

وأكدت الوزارة، أن السفينة الروسية، تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيّرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها. وأوضحت، أنه بعد الهجوم الإرهابي على خطوط الغاز "السيل الشمالي"، يقوم الأسطول الروسي بحماية هذه الخطوط.

تجدر الإشارة إلى أن "إيفان خورس" هي سفينة استطلاع مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول، وإجراء استخبارات إلكترونية، وتبلغ حمولتها حوالي أربعة آلاف طن، ويبلغ طولها حوالي 100 متر، بمدى إبحار أكثر من ثمانية آلاف ميل بحري، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود عام 2018.