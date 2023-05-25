أخبار الفن .. الموسيقيين تعلق على حفل ويجز بالتجمع .. مصدر مقرب لـ أنغام يكشف حقيقة زواجها

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



كايروكي خدت تصريح .. الموسيقيين تعلق على حفل ويجز بالتجمع

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أن مغنى الراب، ويجز لم يطلب حتى الآن تصريحا لإحياء حفل بالتجمع الخامس شهر يوليو القادم.

روحنا بنها وراس البر.. تيام قمر يكشف صعوبات وكواليس فيلم الصف الأخير

التقت عدسة صدى البلد بالفنان تيام قمر وكشف لنا كواليس مشاركته في فيلم الصف الاخير الذي بعد البطولة المطلقة الاولى له، كما وجه من خلالنا رسالة الي الفنان بيومي فؤاد وكشف عن الصعوبات التي واجهتهم، وماحدث معهم في المحافظات التي صوروا فيها.





محمد ممدوح يكشف طريقة حل مشكلة مخارج الحروف

كشف الفنان محمد ممدوح، طريقة تغلبه على مشكلة “مخارج الحروف” وسبب فقدانه الوزن خلال الفترة الأخيرة.

من رجل خليجي | مصدر مقرب لـ أنغام يكشف حقيقة زواجها

نفى مصدر مقرب من الفنانة أنغام ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي عن ارتباطها أو زواجها من خليجي

نضال الشافعي يعود من دبي استعدادا لعرض "سيدتي أنا"

عاد الفنان نضال الشافعي من دبي فجر اليوم، وذلك استعدادا لعرض أول عروض مسرحيته الجديدة “سيدتي أنا” على المسرح القومي غدا، الخميس.