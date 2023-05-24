نضال الشافعي يعود من دبي استعدادا لعرض "سيدتي أنا"

عاد الفنان نضال الشافعي من دبي فجر اليوم، وذلك استعدادا لعرض أول عروض مسرحيته الجديدة “سيدتي أنا” على المسرح القومي غدا، الخميس.

ومن المفترض أن يجري نضال الشافعي مساء اليوم، بروفة جنرال بحضور جميع فريق العمل، وعلى رأسهم الفنانة داليا البحيري، والتي تشاركه بطولة المسرحية.

البروفة الأخيرة

وتستغرق البروفة الأخيرة لفريق عمل المسرحية ما يقرب من 6 ساعات متواصلة وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية للعرض قبل افتتاحها بشكل رسمي غدا.

افتتاح سيدتي أنا

وتستقبل خشبة المسرح القومي أولى عروض مسرحية “سيدتي أنا” مساء غدٍ، الخميس، ضمن خطة الوزارة لمسارح الدولة وتقديم عروض جديدة على مدار العام.

تصوير البوستر الدعائى

وانتهى فريق عمل المسرحية منذ أيام قليل من تصوير البوستر الدعائى للمسرحية كنوع من أنواع الترويج قبل بدء العرض، حيث وضعت الوزارة متمثلة فى إدارة المسرح القومي خطة دعائية للمسرحية سواء فى مواقع التواصل الإجتماعي أو الشوارع والميادين، للترويج لهذا العمل الذى يشهد تطورا جديدا فى العروض المسرحية سواء فى الديكورات أو الاستعراضات أو حتى النص الكتابي الذى كتبه محسن رزق.

أول عمل يجمع نضال الشافعي بداليا البحيري من 10 سنوات



ويعتبر هذا العمل هو الأول الذى يجمع بين داليا البحيري ونضال الشافعي، حيث كان هناك عمل من المفترض أن يجمع هذا الثنائى منذ 10 سنوات إلا أنه لم يكتمل وهو ما أوضحته داليا البحيري فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت داليا البحيري على صفحتها “من 10 سنين تقريبا كنا حنشتغل مع بعض أو بدأنا فعلا تصوير عمل وما اتكتبلوش انه يكمل …وفي واحد من المشاهد وانت بتمثل انا نسيت اني معاك في المشهد وابتديت اتفرج عليك واتأثرت وزعلت جدا ان العمل ده ماكملش”.



وتابعت “بس يشاء ربنا اننا نلتقي علي خشبة المسرح القومي…أنا بجد محظوظة جدا جدا جدا إن إنت بطل الرواية …شكرا يا نضال إنك محابي عليا انا مسنودة بيك يا صاحبي”.



وأضافت "أنت فعلا من أكبر مكاسبي في المسرحية دي…بس والنبي خف ايدك في الضرب شوية عشان انت من كتر ما بتندمج في الدور …أنا ازرقيت انتظروا غول التمثيل والسكر كله نضال الشافعي".