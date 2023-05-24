من رجل خليجي | مصدر مقرب لـ أنغام يكشف حقيقة زواجها

نفى مصدر مقرب من الفنانة أنغام ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي عن ارتباطها أو زواجها من خليجي.

وأكد المصدر بأن قربه من أنغام يجعله على يقين بأنها لا تتطلع الى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفتعلة لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا أوجدتها ظروف ما فى الدخول بخصومة مع أى شحص.

وكانت أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع مشهد مهيب لفنانة تستحق بجدارة ان تحمل إسم مصر حيث وقف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي و الجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التى امتدت لعدة دقائق وهو ما اثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقى.

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