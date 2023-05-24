نقابة الموسيقيين: كايروكي حصل على تصريح لحفلتهم وموقف ويجز لم يحسم| خاص

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أن مغنى الراب، ويجز لم يطلب حتى الآن تصريحا لإحياء حفل بالتجمع الخامس شهر يوليو القادم.

وأضاف هندي في تصريح خاص لـ صدى البلد أن فريق كاريوكي والذي يحيي مع ويجز حفلة التجمع قد حصل اليوم على تصريح لإحياء الحفل ولكن لم يأت ويجز من أجل هذا التصريح حتى هذه اللحظة.

أزمة ويجز ومصطفي كامل

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول منع ويجز من الغناء فى مصر على الرغم من مثوله داخل نقابة الموسيقيين د لانهاء أزمته.

وقال مصطفى كامل ، فى أحد البرامج التليفزيونية : ان ويجز حضر إلى النقابة الا انه حتى الآن لم يوقع على الإقرار الذى خضع له عدد من مطربى المهرجانات والراب وذلك بسبب تخوفه من بند منه من السفر والذى اوضحته له والمحامي الخاص له بأن هذا البند خاص بتحصيل رسوم النقابة فقط.

وأوضح مصطفى كامل، أننا اتفقنا على كافة التفاصيل ولكن ويجز لم يوقع حتى الآن على الإقرار الخاص بالنيابة وبالتالي لابد من مثوله داخل النقابة.

ويجز يحتفل بأغنيته

وعلق مغنى الراب ويجز على وصول أغنيته الشهيرة" البخت" إلى 200 مليون مستمع عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكتب ويجز عبر خاصية ستورى بحسابه على تطبيق انستجرام:"شكرا اعزائي المستمعين ، لسنا الوحيدون ولكننا متميزون .. ربنا قادر على كل شئ".