عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: يجب تمكين المرأة اقتصاديا للحد من الزيادة السكانية

أميرة العادلي
أميرة العادلي

أكدت  أميرة العادلي عضو مجلس النواب، أن  الجميع على علم بأسباب تفاقم أزمة الزيادة  السكانية ومنها الزواج المبكر وزواج القاصرات .

 

الحوار الوطني.. ممثل حزب العدل يطالب بإصدار قانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

وقالت أميرة العادلي  في كلمته في جلسة مناقشة كيفية تحسين الخصائص السكانية ضمن جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، :"  هناك تجارب دولية اتخذت إجراءات من أجل مواجهة الزيادة السكانية ".

 

 وأضاف اميرة العادلي :"  بعض الدول بها  قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية من أجل الحد من الزيادة السكانية وبعض الدول قامت بتحديد سن الزواج ".

وتابعت أميرة العادلي:"  حتى الآن لم نصدر تشريعا يجرم زواج الأطفال في مصر ".

 واكملت اميرة العادلي :" تمكين المرآة اقتصاديا  واجتماعيا يؤدي إلى خفض مستوى النمو السكاني ونحتاج إلى دخول ثقافة الصحة والسكان  داخل المناهج الدراسية لمواجهة نقص الوعي".

 

الزيادة السكانية المراة الحوار الوطني النمو السكاني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

ظهرت الآن.. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

ترشيحاتنا

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

بعد انتهاك حرمته.. مرصد الأزهر: مسجد خالد بن الوليد يظل شاهدا على الصمود الفلسطيني

الحوار الوطني.. "المصريين الأحرار" يقدم رؤية شاملة لحل القضية السكانية| تفاصيل

زيارة سرية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى العراق.. ما سببها؟

إحنا معاكو| رسائل من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الكوارتز: المشروعات المفتتحة متاحة للمستثمرين

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ