أحلى من المطاعم .. طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي

السمك المقلي من الأكلات التي يفضل تناولها الكبار والصغار ويمتاز بطعمه اللذيذ وفوائده المتعددة ،وأهم ما يميز السمك المقلي هو التتبيلة فهي من تعطي للسمك طعم مميز، ولذلك نقدم لكم تتبيلة للسمك المقلي لذيذة وشهية، والطريقة الصحيحة لعمل لقلي السمك بدون ما يشرب زيت ومقرمش ولونه ذهبي مميز.

مقادير تتبيلة السمك المقلي المقرمش:

9 فصوص من الثوم المهروس .

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كزبرة جافة

2 حبة من الفلفل الأخضر المفروم (حار أو البارد).

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم

2 ملعقة من المستردة.

ملعقة كبيرة زيت.

للقلى:

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

قشر ليمون.

زيت غزير.

طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي

1- حضري السمك وقومي بتنظيفه بالماء والخل والملح والسكر والدقيق حتى تتأكدي من نظافته وعدم وجود رائحة غير محببة.

2- قومي بعمل فتحات في السمك من الجوانب لكي تتشرب من التتبيلة.

3- بعد ذلك قومي بتحضير التتبيلة في الخلاط الكهربائي أو الكبة نقوم بوضع جميع المكونات (الثوم والملح والفلفل الاخضر والكزبرة وعصير الليمون والمستردة والشبت والكمون، الشبت).

4- ثم قومي بفرم جميع هذه المكونات حتى يصبح قوامها ناعم،ثم قومي بتوزيع التتبيلة على السمك جيداً ، ثم بوضع الدقيق في طبق، وفي الطبق الآخر وضع الماء وملعقة الخل ،بعد ذلك ضع السمك في الدقيق ،ثم وضع في الماء بالخل ثم في الدقيق مرة أخرى ثم وضع زيت غزير في طاسة القلي وعندما يسخن قومي بوضع قشور الليمون لكي تمتص رائحة القلي ،ضع السمك في الزيت حتي يعطي اللون الذهبي، ثم قومي بوضع السمك في طبق التقديم ،بجانب أرز الصيادية وبالصحة والعافية.