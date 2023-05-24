زي المحلات .. طريقة تحضير البسبوسة الصيامي في 15 دقيقة

البسبوسة الصيامي من الحلويات الشرقية التي يشتهر بها المطبخ العربي، وهي مفضلة لدي الكثيرين ، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها بمختلف الطرق داخل المنزل، نظرًا لمذاقها الشهي، لذلك نقدم طريقة طريقة عمل البسبوسه الصيامي ، حيث يتم تحضير البسبوسة الصيامي بسهولة في ربع ساعة فقط للحصول على طعم جديد و رائع إليكم الوصفة.
المقادير:
3 كوب كبير سميد ناعم ( دقيق البسبوسة
1 كوب كبير سكر
2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر
4 ملعقة كبيرة زيت
1 كوب عصير برتقال.
الشربات:
كوب ونصف سكر
كوب ونصف ماء
عصير ليمونة طازجة
ملعقة كبيرة سمنة
التزيين
نصف كوب بشر برتقال
أو جوز الهند.
خطوات التحضير:
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في بولة متوسطة الحجم يخلط السميد و الزيت جيدا اولا ثم يضاف السكر و البيكينج بودر و عصير البرتقال الى السميد و يقلب جيدا.
تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم يوضع مزيج البسبوسة بها.
توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.
تقطع و تقدم مع العصير المفضل.