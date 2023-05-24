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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المحلات .. طريقة تحضير البسبوسة الصيامي في 15 دقيقة

صدى البلد

البسبوسة الصيامي من الحلويات الشرقية التي يشتهر بها المطبخ العربي، وهي مفضلة لدي الكثيرين ، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها بمختلف الطرق داخل المنزل،  نظرًا لمذاقها الشهي، لذلك نقدم طريقة   طريقة عمل البسبوسه الصيامي ، حيث يتم تحضير البسبوسة الصيامي بسهولة في ربع ساعة فقط للحصول على طعم جديد و رائع إليكم الوصفة.

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المقادير:

3 كوب كبير سميد ناعم ( دقيق البسبوسة
1 كوب كبير سكر
2 ملعقة صغيرة  بيكينج بودر
4 ملعقة كبيرة زيت
1 كوب عصير برتقال.

الشربات:

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمونة طازجة

ملعقة كبيرة سمنة

التزيين

نصف كوب بشر برتقال

أو جوز الهند.

خطوات التحضير:

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في بولة متوسطة الحجم يخلط السميد و الزيت جيدا اولا ثم يضاف السكر و البيكينج بودر  و عصير البرتقال الى السميد و يقلب جيدا.
تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم يوضع مزيج البسبوسة بها.
توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.
تقطع و تقدم مع العصير المفضل.

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