زي المحلات .. طريقة تحضير البسبوسة الصيامي في 15 دقيقة

البسبوسة الصيامي من الحلويات الشرقية التي يشتهر بها المطبخ العربي، وهي مفضلة لدي الكثيرين ، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها بمختلف الطرق داخل المنزل، نظرًا لمذاقها الشهي، لذلك نقدم طريقة طريقة عمل البسبوسه الصيامي ، حيث يتم تحضير البسبوسة الصيامي بسهولة في ربع ساعة فقط للحصول على طعم جديد و رائع إليكم الوصفة.

المقادير:

3 كوب كبير سميد ناعم ( دقيق البسبوسة

1 كوب كبير سكر

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

4 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب عصير برتقال.

الشربات:

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمونة طازجة

ملعقة كبيرة سمنة

التزيين

نصف كوب بشر برتقال

أو جوز الهند.

خطوات التحضير:

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في بولة متوسطة الحجم يخلط السميد و الزيت جيدا اولا ثم يضاف السكر و البيكينج بودر و عصير البرتقال الى السميد و يقلب جيدا.

تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم يوضع مزيج البسبوسة بها.

توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

تقطع و تقدم مع العصير المفضل.