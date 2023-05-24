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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك مشكلة .. 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من التوتر

التوتر والقلق
التوتر والقلق

التوتر والقلق من اكثر الاشياء التي تؤرق الكثير من الأشخاص وهي من أكثر المشاكل الشائعة ، وتستمر مع بعض الاشخاص لفترات طويلة ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل، بالدماغ ،ويرتبطان بنمط الحياة اليومية ،  وتسبب علي المدي الطويل  امراض كثيرة مثل  السمنة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وقد تصل احيانا الي الوفاة المبكرة، بالاضافة  الي أن الإجهاد والتوتر قد يدفع الناس لاتخاذ خيارات غذائية سيئة، من ضمنها الوجبات السريعة، مما قد يؤدي إلى تفاقم القلق وإلحاق المزيد من الضرر بالصحة.

لذا نذكر بعض الأطعمة التي تساهم في تخفيف حدة القلق ومحاربة التوتر وفقاً لموقع"Livestrong".

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أهم الأطعمة الصحية التي تخفف من التوتر والقلق:

البطاطس:

تعد البطاطس من العناصر الغذائية المهمة فضلا عن غناها بالكربوهيدرات، كما تقي من التوتر مثل فيتامين "سي" والبوتاسيوم،كما يساعد على خفض مستويات هرمون الإجهاد "الكورتيزول".

الخرشوف:

يتميز الخرشوف بالألياف وخصوصا "البريبايوتكس"، والتي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء،ويحتوي الخرشوف على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم والفيتامينات "سي"  والتي تعد مهمة في تخفيض التوتر.

الحليب:

الحرص على تناول قبل النوم لأنه يساعد علي التخلص من الأرق والقلق بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والبروتين والكالسيوم التي تساعد على تهدئة الاعصاب.

الأعشاب:

تعتبر بعض الأعشاب، مثل الزعتر والقرنفل والبابونج واللافندر واليانسون، تساهم لتهدئة أعصاب الجسم والدماغ، حيث يمكنهم العمل كمضادات اكتئاب طبيعية ومحاربة القلق، لذلك حاول تناولها علي هيئة مشروب مغلي أو شاي.

البصل ودوره في تهدئة الأعصاب:

يحتوي البصل بأنواعه المتعددة على كمية كبيرة من مادة تسمى (كيرستين) Quercetin وهي مادة مضادة للتأكسد والالتهابات، وتلعب دور المسكن فهي تساعد على الشعور بالنعاس، وتؤثر في الجهاز العصبي في الجسم، وهذا ما اشار اليه العلماء والاطباء حديثا، وكان المصريون القدماء يتناولون البصل لأنه يحث على الاسترخاء ويساعدهم على الخلود الى النوم.

 الموز :

يحتوي أيضا على المغنيسيوم وفيتامين B6، والمواد المغذية الأخرى التي تعزز عملية الجهاز الهضمي، وتساعد على الهدوء ، حيث تناول الموز يساعد أيضا في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهي الهرمونات التي تنظم الحالة المزاجية والنوم، وتعزز استرخاء العضلات وتخفف من أعراض التوتر والضغط العصبي.

الأسماك:

تتمتع الأسماك الدهنية مثل الرنجة والسلمون والسردين بغناها بـ"أوميغا 3" وفيتامين "د" ، وهي عناصر مغذية ثبت أنها تساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

الثوم:

الثوم غني بمركبات الكبريت التي تساعد على زيادة مستويات "الغلوتاثيون" وهو أحد مضادات التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض بما في ذلك الحدّ من "الإجهاد التأكسدي"، بالإضافة إلى تقليل أعراض القلق والتوتر والاكتئاب.

الشوكولاتة الداكنة:

تساعد إضافة الشوكولاته الداكنة إلى النظام الغذائي على التخلص من القلق وذلك لاحتوائها على مضادات الاكسدة التي تحسن من وظائف الدماغ عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وزيادة تحمله للمواقف التي تستدعي القلق،
استهلاك الشوكولاتة الداكنة قد يعزز الشعور بالهدوء"، بشرط تناولها باعتدال، "لأنها غنية بالسعرات الحرارية".

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