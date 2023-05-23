احذر.. الشعرية سريعة التحضير خطر عند تناولها بهذه الطريقة

الأندومي من أكثر الأشياء المفضلة للأطفال ، لسرعة تحضيرها ومذاقها المميز ، ويقوم الأهالي بشرائها لأطفالهم بعد إلحاح منهم ، دون أن ينتبهوا لخطورتها الكبيرة على صحة أبنائهم ، خلال الفترة الأخيرة فقد طفل حياته بسبب الشعرية سريعة التحضير بعد تناوله وجبة منه، شعر بعدها بالتعب الشديد في كليته وتم نقله إلى المستشفي لكن وافته المنية داخل المستشفى بعد حجزه مدة 5 أيام، بعد فشل كل إسعافات في إصلاح كليته.



لذلك ندق ناقوس الخطر بشأن مخاطر تناول النوديلز الجاهز على صحة الأطفال ونتعرف على ما يفعله في جسم الانسان وفقا لموقع Verywellhealth



ماذا يفعل النوديلز الحار في الجسم ؟



⁃ تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مما يؤثر علي القلب ويرفع الكوليسترول.



⁃ احتواؤه على أملاح كثيرة يؤدي إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وبالتالي يؤثر سلباً علي الكلى ، حيث تحتوي كل عبوة على ما بين 397 إلى 3678 مجم من الصوديوم وهذا لكل 100 جرام وأحيانًا أكثر .



⁃ يرفع سكر الدم بشكل حاد، ثم يخفضه سريع اي انه يحدث اختلال مفاجئ في السكر .



⁃ يهدد الأطفال بخطر الإصابة بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين، لانه يحتوي علي نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة الكوليسترول الضار في الدم.

⁃ يحتوي الأندومي على مادة مضافة معززة للنكهة تسمى MSG وهي تسبب ظهور أعراض كثيرة مثل الصداع والغثيان وارتفاع ضغط الدم والضعف وضيق العضلات وألم الصدر وخفقان القلب واحمرار الجلد.

⁃ تتسبب في تعطيل إشارات هرمون اللبتين في الدماغ المسئول عن الإحساس بالشبع.

⁃ تسبب اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي بالجسم.



⁃ يسبب زيادة مستويات الجلوتومات في المخ، مما يسفر عن موت خلايا المخ.



⁃ يؤدي إلى الاصابة بمتلازمة الأيض، وهي متلازمة معروفة تتسبب في العديد من المشاكل لمرضى القلب والسكر.



⁃ توجد بالاندومي مادة البنزوبيرين وتم إجراء تجربة على عينة من مرضى السرطان بلغ عددها ثمانين فردًا ، ومعظمهم أُصيب بمرض السرطان فجأة وبدون وجود تاريخ مرضي أو مسببات المرض مثل التدخين، وبعد خضوعهم للتجربة اكتشف فريق الباحثين أن هناك مادة كانت هي العامل المشترك بهم جميعًا وتوجد بأجسادهم بنسبة عالية جدًا من هذه المادة .



⁃ تحتوي أكياس الأندومي على مواد شمعية تغطي المكرونة بطبقة رقيقة جدًا طوال فترة التخزين، هذه المادة تمّ تصنيعها من مواد كيميائية خطرة جدا على الصحة.



⁃ يشعر الطفل بعد تناول الأندومي بحرقة في المعدة، وبعض الآلام التي تتراوح بين القوية والبسيطة، مما يتسبب في عدم قيام المعدة بالهضم كما ينبغي.



⁃ التوابل الموجود في الأندومي بها مادة خطيرة متهمة في التسبب للإنسان بتدمير خلايا المخ وحدوث نمو الخلايا السرطانية في الجسم.



⁃ تراكم الدهون في منطقة الارداف والبطن.



⁃ هناك أنواع من الحساسية قد تصاب بها البنات عند تناول الاندومي نظرًا لوجود توابل ومنكهات وزيوت مهدرجة.

⁃ يسبب للفتيات اضطرابات في نزول الدورة الشهرية، بسبب وجود مواد حافظة تؤثر على عملية الإباضة.