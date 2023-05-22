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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل .. منظمة الصحة تحذر من مخاطر نوع سكر

السكر
السكر

يستخدم الملايين حول العالم بدائل السكر الطبيعي وهو ما يسمي سكر دايت، كجزء من الحمية الغذائية أو لأسباب صحية تتعلق بمرض السكري، غير أن استخدامه قد يسبب مشاكل لبعض الأفراد، ويشتري الكثير من الناس بدائل السكر بهدف التقليل من كمية السكر التي يتناولونها، لكن المخاوف بشأن سلامتها لا تزال تثار منذ سنوات ، لذلك لاتقل خطورة التحلية الصناعية، عن هذه البدائل على جسم الإنسان، ومن الأفضل تجنبها .. ننشر مخاطر استخدام بدائل السكر علي الصحة حسبما نشر موقع ".Medica news today


اعلنت منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص الذين يستخدمون بدائل السكر من أجل إنقاص الوزن يجب ألا يتناولوا بدائل السكر المعروفة باسم السكر الدايت

واوصت بمنع استخدام انوزع معنية منهاالأسبارتام، أدفانتام ، السيكلامات ، النيوتام ، السكرين ، السكرالوز ، الستيفيا ،  البوليولات.. وقال خبراء منظمة الصحة العالمية أن بدائل السكر تساعد على تقليل الدهون في الجسم، بل قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض السكري أو مشكلات القلب والأوعية الدموية، 
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى "الآثار غير المرغوب فيها المحتملة من الاستخدام طويل الأمد للمحليات الصناعية مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية". كما حذرت المنظمة من عواقب خطيرة أخرى مثل زيادة خطر الوفاة المبكرة بين البالغين.

مخاطر استخدام بدائل السكر على الصحة:

⁃ تحفز بدائل السكر إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين، ما قد يؤدي إلى تطور مقاومة الأنسولين، وبالتالي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".
⁃ تناول الكثير من بدائل السكر المحلي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ما قد يضر بالقلب والدورة الدموية


⁃ يعد استهلاك الأسبارتام الموجود في سكر الدايت يساهم في تغيير  بنية الدماغ، ويؤهله للاضطرابات العقلية، مثل القلق، إلى جانب التغيرات اللاجينية في الدماغ.

⁃ يحتوي علي الحوامض الأمينية المصنّعة من حامض الأسبارتيك ومادة الفينيلالاناين،ومع ذاك يرتبط بالعديد من المخاطر الصحية.

⁃ تضمنت المادة المضافة في  بدائل السكر بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالمُحليات الصداع والسرطان والدوخة،

- وجدت بعض الدراسات بين سكر الدايت وتطور الصداع والقلق والاكتئاب، ويعتقد أن حمض الأسبارتيك يسبب التعب والارتباك وفقدان الذاكرة


⁃ يجب تخفيض كمية السكر في النظام الغذائي وتناول الفواكه والثمار بدلًا من بدائل السكر الصناعية.

السكر السكر الطبيعي السكرالوز السكري من النوع 2 السكر الدايت السكري السرطان القلق والاكتئاب

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