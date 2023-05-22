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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهما كان سنك .. طريقة لانقاص وزنك سريعا

صدى البلد

الكثير من السيدات يجدن صعوبة في خسارة الوزن بعد تجاوز سن الأربعين،نظرا للتغيرات التي تحدث في الجسم وخاصة انقطاع الدورة الشهرية من اسباب صعوبة إنقاص الوزن ،وبالتالي يلجأ العديد من الناس لأتباع اساليب خاطئة لانقاص الوزن التي تنقص وزن الجسم بطريقة خاطئة تؤثر على صحة الجسم بشكل عام

وفيما يلي نذكر أهم النصائح لإنقاص الوزن التي تساعد على إتباع عادات غذائية صحية تساعد في انقاص الوزن بشكل صحيح وفقًا لموقع "Prevention".

أظهرت دراسة منشورة في "المكتبه الوطنية الأميركية للطب" National Library of Medicine أن تتباطأ عملية التمثيل الغذائي أو معدل الأيض خلال تلك الفترةما بين سن الأربعين والخمسين، فمصطلح الأيض شامل لجميع التفاعلات والعمليات الكيميائية في الجسم، والتي تحول الطعام إلى طاقة، ومن بينها تراجع هرمون الإستروجين خلال فترة انقطاع الطمث، مما يدفع الجسم لتخزين الدهون في منطقة الخصر، مسببا ارتفاعا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والسكري من النوع الثاني.

نصائح تساعدك في انقاص الوزن مع التقدم في السن :


- قد أظهرت دراسة أن زيادة كمية الألياف التي تستهلكها يوميا حتى 30 غراما يمكن أن تخفض ضغط الدم وتساعدك على التخلص من الوزن.


- عدم الإفراط في تناول الفاكهة خاصة بعد سن الأربعين يحتاج الجسم لتقليل كمية الكربوهيدرات والسكريات التي يتناولها لن الجسم يصبح مقاوما أكثر للإنسولين .


- الحرص على تناول البروتين خاصة عندما تصل إلى سن الأربعين وإذ أردت أن تتبع نظام صحي بتقليل الكربوهيدرات وكمية السعرات التي تتناولها يوميًا، فيجب أن تعوض ذلك بالبروتين حتى تحافظ على كتلة العضلات بالجسم.


- تكثيف الفترات التي تمارس فيها رياضة المشي شيء مهم للغاية إذا كنت تريد إنقاص وزنك بعد الأربعين، خصوصًا إذا كان لديك أكثر من 25 كيلوجرامًا لتفقدهم من وزنك.


- دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من هرمون الكورتيزول الذي يعرف بهرمون التوتر، وجد أنهم يميلون أكثر لزيادة الوزن، خصوصًا في منطقة البطن.


- تجنب الأطعمة المصنعة لأنها تضر بالصحة وتجهض جهود إنقاص الوزن، خاصة مع التقدم في العمر،لذلك يمكن للأشخاص تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها وعدد المكونات غير الصحية التي يستهلكونها السكريات والملح.


- وفقدان الدهون الزائدة واكتساب القوة يمكن أن يكون فكرة جيدة ، بغض النظر عن عمرك، إذا كان ذلك سيفيد صحتك.


- يجب تجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، بغض النظر عن الحفاظ على الوزن، وإنما للحصول على صحة جيدة.


- إذا كنت تريد إنقاص الوزن وبدء اليوم بنشاط وإيجابية،إذ إن المشي واستنشاق الهواء المنعش والتعرض لأشعة الشمس يساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على صحة العظام وتحسين الحالة المزاجية.


- الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء تعد من أبسط وأسرع الطرق لفقدان الوزن بعد الثلاثين أو في أي مرحلة عمرية، ويمكن أن يكون مفيد مع تقدم العمر.


- ينصح بتقليل المشروبات التي تحتوي على كافيين أو الاستغناء عنها تمامًا إن أمكن، مثل: الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، لأنه تقلل الحرق في الجسم، ويفضل شرب الأعشاب، والعصائر الطازجة الخالية من السكريات.

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