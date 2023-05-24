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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير | حيوان أليف يصيبك بمرض خطير

مخاطر تربية السلاحف
مخاطر تربية السلاحف في المنزل

تشكل تربية السلاحف في المنزل خطرا كبيرا على الأشخاص المحيطين بها نظرا لما تحتوي السلاحف وتحمله من أمراض منها بكتيريا السالمونيلا التي تكون خطيرة جداً على الصحة خاصة ما لم يهتمون بها جيداً ، لذا يجب تجنب تربيتها في المنزل لما تعود به من أضرار وأمراض كثيرة لمن يعيش معها، وفقا لموقع"healthdirect سنقوم بتوضيح أضرار تربية السلاحف في المنزل.

 

مخاطر تربية السلاحف في المنزل


كشفت دراسة أمريكية أن السلاحف الصغيرة التي توجد بالمختبرات العلمية في المدارس أو بالمنازل ربما تكون مسؤولة عن نشر عدد كبير من موجات الإصابة ببكتريا السالمونيلا التي يمكن أن تسبب الموت.


وحظرت الولايات المتحدة من بيع السلاحف بجانب تربيتها فى المنزل لانها تحمل بكتريا السالمونيلا التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة والصداع والمغص والإسهال الحاد الذي قد يكون دمويا فضلا عن القشعريرة والاضطرابات المعوية والميل إلى القيء وقد تصل العدوى الخطيرة إلى الأوعية الدموية.

 


وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال وكبار السن ممن يعانون من ضعف جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بالسالمونيلا ومضاعفاتها.


وأوصت الدراسة بتجنب تربية السلاحف كحيوانات أليفة مع الالتزام باحتياطات النظافة في المنازل والمدارس .

 

أضرار تربية السلاحف في المنزل:


أن يشعر المريض بألم حاد وشديد جدًا في معدته أو أمعائه من حين لآخر.

يحدث له نوبة شديدة من الإسهال، ونوبات تقيؤ شديدة ومضاعفات خطيرة .

يصاب بنزلة معوية حادة تسبب له إعياء شديد.

تصل درجة حرارة المريض إلى درجة حرارة عالية جدًا ومرتفعة للغاية.

إذا تمكنت البكتيريا التي دخلت إلى جسم المريض من الوصول إلى الأوعية الدموية الموجودة في جسم المريض.

فهي تعد من أضرار تربية السلاحف في المنزل، فقد تتسبب هذه البكتيريا في مضاعفات خطيرة.

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