لو هتعمل دايت الكيتو .. احترس الاصابة بهذا المرض

الكثير من الاشخاص يرغب في أنظمة حمية غذائية دون مضاعفات لذلك يقبل الكثير على نظام الكيتو دايت،وعلى الرغم من فعاليته في فقدان الوزن ، إلا ان هناك أناس قد يصابون بإنفلونزا الكيتو بعد مرور عدة أسابيع من اتباع هذا النظام ، في حين أن بعض الأشخاص قد تتكيف أجسامهم سريعًا مع هذه الحمية دون التعرض للآثار الجانبية الناتجة عن قلة الكربوهيدرات بالجسم..

نستعرض اسباب انفلونزا الكيتو وطرق علاجها وفقا لموقع Momjunction

ما هي انفلونزا الكيتو؟

انفلونزا "الكيتو دايت " تشبه أعراض الانفلونزا العادية، ولكن يصاب بها الإنسان نتيجة تناول أطعمة منخفض الكربوهيدرات وهي مجموعة من الأعراض التي يعاني منها بعض الأشخاص نتيجة تجنب الكربوهيدرات. ، وتشمل هذه الأعراض التعب والصداع والتهيج والغثيان والدوخة وتشنجات العضلات ، وتستمر الأعراض من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع وتختفي عندما يعتاد الجسم على الحصول على الطاقة من الدهون..

أعراض إنفلونزا الكيتو:

تتشابه مع الإنفلونزا العادية من حيث الأعراض التي تحدث الإصابة بها، نتيجة عدم تكيف الجسم مع انخفاض نسبة الكربوهيدرات وهى كالتالي:

الشعور بالغثيان.

- القيء.

- الإمساك.

- الإسهال.

- الصداع.

- الشعور بالوهن.

- ألم شديد بالعضلات، وقد يصل الأمر إلى حد التشنجات.

- الدوار.

- تقلصات المعدة.

- صعوبة التركيز.

- الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

- عدم القدرة على النوم.

علاج إنفلونزا الكيتو:

⁃ الحفاظ على رطوبة الجسم، بتناول كميات وفيرة من السوائل يوميًا،لتعويض نقص الكربوهيدرات بالجسم.

⁃ يجب تجنب الرياضات التي تستدعي بذل مجهود بدني كبير، مثل رفع الأثقال.

⁃ الحرص على قسط كافي من النوم للتخفيف من حدة الصداع المصاحب لإنفلونزا الكيتو.

⁃ تناول المزيد من الدهون الصحية كبديل للكربوهيدرات والسكريات.

⁃ الحصول على قدرٍ كافٍ من المياه يوميًا لحماية الجسم من الجفاف.

⁃ تناول الأطعمة الغنية بالمعادن لتعويض الجسم ما يفقده منها، ويمكن تناول بعض مكملات الكيتو دايت.

⁃ تناول الكربوهيدرات بنسب معينة ومحددة، فلا يجب أن تزيد عن 5%.

⁃ ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة يوميُا، ولا يجب الإكثار منها حتى لا تزداد تقلصات العضلات.

⁃ الإكثار من تناول الألياف من الخضراوات للتخلص من الإسهال والإمساك الذي قد يصيب البعض.

⁃ الصيام لمدة ثلاثة أيام قبل بدء الحمية، يحد من قوة انفلونزا الكيتو.