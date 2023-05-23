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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير عاجل .. كريمات فرد الشعر تسبب كوارث صحية

فرد الشعر
فرد الشعر

كشفت دراسة حديثة من المركز الوطني للصحة، أن النساء اللواتي يستخدمن منتجات كيميائية مثل مسحوق أو كريمات لفرد الشعر قد يرتفع لديهن خطر الإصابة بسرطان الرحم مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمن هذه المنتجات ،وأفادت الدراسة أنه لا يوجد سرطان الرحم والمنتجات المستخدمة تصبغ الشعر أو التبييض ،اوالهايلايت أو التجاعيد، وفقا لموقع"Medicalxpress"

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ويشير إلى أن بعض خبراء الأمريكان ، أكدوا أنه يوجد أكثر من 500 مادة كيميائية في هذه الصبغات قد يكون إحداها من المواد المسرطنة.

وبحسب الخبراء أن أضرار الكريمات والمستحضرات التجميلية الكيميائية لفرد الشعر متعددة، بداية من أنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطانات، وتكسير قوام الشعر، لاحتوائها على مادة الفورمالين، وقد أكدوا أنه لا يوجد كريما أو مستحضر تجميل لفرد الشعر إلا ويتسبب في أضرار كبيرة.


- من الضروري أن يكون  الكرياتين  خاليا تماما من الفورمالين أي تكون زيرو فورمالين لأنه يعتبر مادة سرطانية يتم تسربها للدم .

- وتسبب كريمات الفرد جفاف الشعر، حيث تتسبب الكيماويات في كريمات الفرد إلي تكسير الروابط في الشعرة مما يؤدي إلي تقصف الشعر وجفافه.


- تسبب كريمات فرد الشعر السرطان، نظرا لاحتواء بعض الكريمات علي فرمالدهيد وهو مادة مسرطنة، وتسبب الإصابة بالسرطان مع تكرار الفرد لاستخدامها.


- الأشخاص الذين يستخدمون كريمات تحتوي على "الفورمالين" أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالآخرين.

-من أضرار الكرياتين على الشعر، انه يتسبب في تقصفه وبعض المرضى يسقط شعرها تماما،  بسبب طريقه الكوافيرات الخاطئة أيضا بجانب خطورة هذه الكريمات، كما تسبب مادة الفورمالين في كرميات فرد الشعر الحساسية وتسبب أرتكاريا نتيجة وجود المواد الحافظة ويسبب الأكزيما الملمسية.

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