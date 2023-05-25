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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالزغاريد.. والدة عروس طنطا: يحيا العدل والمتهم هيتعدم

محكمة جنايات طنطا
محكمة جنايات طنطا

شهد محيط مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية اليوم إطلاق الزغاريد والبكاء بالدموع من جهه أسرة الفتاة أية الشبيني والمعروفة إعلاميا ب"عروس طنطا " عقب قرار محكمة بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لإعدامه والنطق بالحكم في جلسة 18 يونيو القادم .
 

وكشفت والدة الفتاة الضحية والدموع في عينيها بقولها "يحيا العدل والقصاص اتحقق والمتهم هيتعدم يوم وفاته هو يوم إحالته للمفتي ".

انهيار المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا في محكمة الجنايات

وكانت  "الدائرة الثالثة" بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندى، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعى، وإكرامى رمضان يوسف، ومصطفى محمد درويش ، اليوم الخميس، قضت  بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في قرية نفيا مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي، عقب مرور 48 ساعة فقط على زفافهما، إلى المفتى.

وكانت هيئة المحكمة، شهدت إثبات حضور المتهم وقامت المحكمة واستمعت المحكمة لدفاع المتهم بعد أن أجلت القضية من أمس الأربعاء إلى جلساتها الثانية اليوم الخميس بسبب غياب المحامي الأصلي للمتهم، وطلب الدفاع من النيابة إيداع المتهم إحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، وقال إن شهود الإثبات في الواقعة لم يتواجدوا وقتها، ولا يصلحوا أن يكونوا شهود ضد المتهم، مؤكداً أنه لم ينفي واقعة القتل لكن ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد، معللاً أن المتهم طلب من زوجته حقه الشرعي لكنها أبت كثيراً مما جعل صبره ينفذ.

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فيما طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكداً أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي إلا أنه أصر على تنفيذ جريمته ولم ينهي جريمته إلا بعد أن سدد نحو ٣٥ طعنة ثم غير ملابسه واتصل بشقيق المجني عليها، مطالباً بالقصاص من المتهم.
وترجع أحداث القضية حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضي على زواجها 48 ساعة تدعى "آية . ح .ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

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إحالة أوراق اسرة الفتاة الدائرة الثالثة الزغاريد الشبيني عروس طنطا اعدام المتهم

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