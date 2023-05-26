عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اعرف قدر نبيك.. الأوقاف تطلق حملة بكل لغات العالم للتعريف بالرسول الأحد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الله عظم لنا الأجر والثواب في الصلاة على النبي، حيث يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:" من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات".

فضائل الصلاة على النبي

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة تحت عنوان :"فضائل الصلاة على النبي" من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي اللّه عنه: هل تعلم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم يسعد بصلاتك يقول أصحابه:«أصبَحَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومًا طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرى في وَجْهِهِ البِشرُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، أصبَحتَ اليَومَ طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرى في وَجْهِكَ البِشرُ. قال: أجَلْ، أتاني آتٍ مِن رَبِّي عزَّ وجلَّ، فقال: مَن صَلَّى عليكَ مِن أُمَّتِكَ صَلاةً؛ كتَبَ اللهُ له بها عَشْرَ حَسَناتٍ، ومحا عنه عَشْرَ سَيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ دَرَجاتٍ، ورَدَّ عليه مِثلَها»، هل تعلمنا حين تصلون على النبي فإن لله ملائكة يبلغونه صلاتكم وسلامكم. 


وأكد وزير الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب مع رسوله فهو سيدنا وسيد آبائنا وأبنائنا وأجدادنا وسيد الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، مختتما بالقول:"إكرامنا لسيدنا وبيانا لفضله سنطلق يوم الأحد القادم حملة بكل لغات العالم للتعريف بالنبي تحت عنوان:" اعرف قدر نبيك".

أكبر مساجد الهند على خطا مصر في الصلاة على النبي 

وأعلن الشيخ أبوبكر أحمد مفتي الديار الهندية ورئيس جمعية علماء أهل السنة بالهند ومؤسّس جامعة مركز الثقافة الإسلامية التأييد التام لفضل الاجتماع  للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليوم الجمعة ، وإعلان هذه الصلاة بالصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة في المساجد ، وقال سماحة  المفتي في بيان أصدره اليوم:  إنه يؤيد هذه المبادرة  وسيعقد مجلس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة في جامع الفتوح الذي يعدّ من أكبر مساجد الهند ، قائلا: إن للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) فضائل جمة جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف والخلف فلا يخالفها إلا من في قلوبهم ران وضعف في إيمانهم أو لا يعرفون قدر هذا النبي (صلى الله عليه وسلم) ، 
لأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) أمرٌ إلهيٌ ورد ذكره في القرآن الكريم، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم ليحثّهم على الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلّم)، فقال تعالى: "إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، وصنّف علماء الأمة كتبا كثيرة في فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) جماعة وفرادى جهرا وسرا، ولقد ورد أنها شفاء لكثير من همومنا وغمومنا وتفك الكروب والشدائد ، فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثان؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ـ وأحمد، وحسنه ابن حجر، وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها فضيلة عظيمة ، يقول الإمام الشافعي: يستحب الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها.
فالنصوص خير شاهد لفضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) مطلقا جمعا وفرادى جهرا وسرا .
وأشاد المفتي بدعوة وزارة الأوقاف المصرية إلى الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة وأضاف قائلا: إن مثل هذا القرار من الوزارة إن دلّ على شيء فإنما يدل على مدى حبهم للنبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى تمسكهم بنهج السلف الصالحين الذين علّمونا هذا الدين الحنيف على ما هو عليه، فجزاهم الله خير الجزاء على هذه المبادرة المحمودة.

الأوقاف الصلاة على النبي الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة فضائل الصلاة على النبي مسجد الإمام الحسين الجمعة الأولى من ذي القعدة اعرف قدر نبيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

بعد نفي الحكومة.. رسوم تنمية جديدة على هذه السلع| الكافيار والشوكولاتة الأبرز

قرار عاجل من رئيس الإمارات يخص أبوظبي.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

كيف يكون التيسير على المعسر.. وما فضله؟| 4 أمور يغفل عنها الكثيرون

صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة

على خطى مصر.. أكبر مساجد الهند يقتدي بدعوة الصلاة على النبي اليوم

كيف أدرك ساعة الإجابة يوم الجمعة .. وبمَ أدعو ليتحقق رغبتي؟

سر الصلاة على النبي يوم الجمعة..5 أسباب تجعلك تشارك في دعوة الأوقاف

أفضل ما يقال في الليل للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 20 كلمة  

النشرة الدينية.. حسم الجدل حول حملة الأوقاف للصلاة على النبي غدا.. والجامع الأزهر يستقبل الجمعة الأولى من ذي القعدة

مولد العارف بالله.. الصوفية تحتفي بذكرى فحل الرجال وحاكم جرجا .. صور

ترشيحاتنا

المصرف المتحد: مصر أول بلد بالشرق الأوسط تصدر سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

خطيب المسجد الحرام يحذر من الحديث عن العلاقات الزوجية وشؤون البيت لـ3 أسباب

وزير الأوقاف: بلد يقرأ القرآن ويصلي على النبي العدنان لا يضام أبدا

تحذير لـ واشنطن.. إجراء عاجل من موسكو ردا على تصريحات سوليفان

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مرور الجيزة تعيد فتح محور 26 يوليو بعد إغلاقه 12 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية من الرجال

القصة الكاملة لفتح مقبرة ملكة جمال لبنان بعد 4 سنوات من رحيلها

راتب شهري بدون عمل من التضامن.. من هي الفئة المستحقة؟

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان جورجينا في مهرجان كان

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ