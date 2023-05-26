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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هذا حالي من بعدك.. طرح أحدث أغاني أسماء لمنور

أسماء لمنور
أسماء لمنور

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أسماء لمنور، الجديدة التي تحمل اسم هذا حالي من بعدك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر انغامي سبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية هذا حالي من بعدك لـ أسماء لمنور، من كلمات محمد مغربي، ألحان مهدي مزين، توزيع طارق لحجيلي. 

ديو أسماء لمنور مع أصالة نصري

حقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، ما يقرب من 27 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يويتوب، ليلة الجمعة 23 ديسمبر 2022. 

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين، وتقول كلمات الأغنية: 

كون جات عليا ننسى ونرتاح
ونقول باراكا لعمر الي راح
شكون يبغي قلبو يعيش فجراح
كداب الي قال الحب كلو فراح
شايلاه اسيد لغرام
اش بغيتي فينا
واش حلال ولا حرام
ايلا حبينا
ما حيلتي لحبيب غيابو طول
ولا قلبي الي فالشوق تهول
ما عندي غي الله عليه نعول
كان عليا قبل ما نحب نسول

شايلاه اسيد لغرام
اش بغيتي فينا
واش حلال ولا حرام
ايلا حبينا
عنداك تنساي يا عيوني
را الحب دمعة
كاع الي مشا فطريقو
يشعل الشمعة
لياليه طويلة

 

أغاني أسماء لمنور الجديدة 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد. 

 

أغنية عمري وشوقي

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية أسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .

من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.

أسماء لمنور الفنانة اسماء لمنور هذا حالي من بعدك أغنية هذا حالي من بعدك أغاني أسماء لمنور

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