أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة تزامنا مع هذه المناسبة .. صور

تواصل شركة أستون مارتن الانجليزية من تألقها في هذا المجال، بعد أن كشفت الستار عن نسختها الجيدة DB12، والتي تأتي تازمنًا مع مرور 75 عامًا على انطلاق عائلة طرازات DB الشهيرة، و 110 عامًا على تأسيس شركة استون مارتن الانجليزية عملاقة تصنيع السيارات.

أستون مارتن DB12 الجديدة

أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة

حصلت السيارة أستون مارتن DB12 على اطلالة خارجية خاطفة للانظار، بعد أن جاءت بطلاء خارجي يعتمد على اللون الاخضر اللامع والمميز، بالاضافة إلى وجود جنوط رياضية قياسها 21 بوصة، بينما استخدمت إطارات ميشلان بايلوت SPORT S5.

أستون مارتن DB12 الجديدة

وجاءت الناحية الامامية للاطارات بقياس 275/35 R21103Y و 315/30 R21 108Y للناحية الخلفية، وتتوافر بالسيارة اربع انظمة للقيادة، مع اضاءة خارجي LED، ونظام متطور لعرض المعلومات والبيانات وانظمة الترفيه، حيث تمتعت بشاشة 10.25 انش، ومقصورة عصرية تضم الكثير من اوامر التحكم، مع خاصية دعم السيارة على خوض المنعطفات، ونظام التحكم في الثبات، ومثبت للسرعات.

أستون مارتن DB12 الجديدة

دعمت السيارة أستون مارتن DB12 بناقل سرعات أوتوماتيكي النسب، مع محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يمكنه ضخ 671 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 325 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها الوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية.