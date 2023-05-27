بحضور الوزير ومحافظ الدقهلية| افتتاح مقر مصيف العاملين بـ الإنتاج الحربي بجمصة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بديوان عام المحافظة في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مقر مصيف العاملين بأحد شركات الوزارة بمدينة جمصة، في إطار التعاون والتكامل البنّاء بين الوزارة والمحافظة.



وتبادل كل من " محافظ الدقهلية" و " وزير الإنتاج الحربي" الدروع تقديراً للتعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة المجالات.



وقام " المحافظ " و " الوزير " بافتتاح فندق ومقر مصيف "بيت العائلة" للعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربي" بمدينة جمصة ، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تحرص على تنفيذها وزارة الإنتاج الحربي ومن بينها تطوير الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين بما يعينهم على القيام بدورهم وعملهم على أكمل وجه.



وثمن "مختار " دور وزارة الإنتاج الحربي علي تعاونها المثمر مع المحافظة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية وشراء معدات الخطة الاستثمارية ضمن ملف تحسين البيئة ودعم منظومة النظافة .



ومن جانبه أشار " وزير الإنتاج الحربي " الي أن الدقهلية محافظة عريقة ولها تاريخ طويل ومشرف وانجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والثقافية والأدبية وغيرها .



وقال " الوزير " من أولي أولوياتي هو توفير كافة الخدمات للعاملين بمختلف شركات ومصانع الإنتاج الحربي وعلي رأسها توفير أماكن ترفيهية لهم ولاسرهم حتي يستمروا علي بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة نعمل الإنتاج في كافة المصانع ، مشيراً إلي أن هذا جزء أصيل من حقوقهم علينا.



كما أشار " صلاح الدين " الي أن الإنتاج الحربي هي جهة قومية تعمل علي تلبية احتياجات القوات المسلحة من أسلحة وذخيرة ومعدات وغيرها ، بالإضافة إلي تلبية احتياجات كافة القطاعات الحكومية المختلفة من معدات وأجهزة .



وفي نهاية الزيارة كرم " محافظ الدقهلية" ووزير الإنتاج الحربي" عدد من العاملين بمصنع 100 الحربي .



جاء ذلك بحضور سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، و المهندس إميل حلمي عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ، المهندس ايمن عزت رئيس مجلس ومدينة جمصه ،والمهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد سليمان مدير مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، ،والمهندس عبد الحكيم شوقي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربي"، ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة .

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