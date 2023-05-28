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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى لكبار السن.. تناول الفيتامينات بانتظام يبطئ تدهور الذاكرة

فيتامينات
فيتامينات

يساعد تناول الفيتامينات المتنوعة بانتظام في تحسين ذاكرة الاشخاص كبار السن ويبطئ من التدهور المعرفي. 
 

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وبحسب وكالة “سي ان ان” الامريكية، نشرت مؤخرا، أجريت على مراحل متعددة وفي بدايتها، طُلب من 3560 بالغاً تزيد أعمارهم عن 60 عاماً أن يتعلموا 20 كلمة على برنامج كمبيوتر. 

كان لدى المشاركين في الدراسة ثلاث ثوانٍ لدراسة كل كلمة قبل ظهور الكلمة التالية. 

بعد ذلك مباشرة، طُلب من المشاركين كتابة جميع الكلمات التي يمكنهم تذكرها

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تلقت فيتامينات متعددة يومياً، والثانية تناولت دواءً وهمياً.

وبعد مرور عام، خضع المشاركون لاختبار تعلم الكلمات مرة أخرى. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الفيتامينات المتعددة يومياً كانوا قادرين على تذكر كلمة واحدة إضافية تقريباً في المتوسط، مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً.

وتتوافق نتائج الدراسة الجديدة مع دراسة سابقة نُشرت في سبتمبر 2022، ووجدت تحسناً في الذاكرة والإدراك العام والانتباه للأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات المتعددة، وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الفيتامينات ذاكرة كبار السن

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