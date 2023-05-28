تعرف على أشهر أماكن تواجد القروش فى البحر الأحمر

البحر الأحمر هو موطن للعديد من الكائنات البحرية، وتعتبر القروش من أهم هذه الكائنات من الناحية الاقتصادية والبيئية، تعتبر المناطق والشعاب التي يستوطنها القروش مناطقً ذات تنوع بيولوجي هائل، حيث يتواجد فيها مجموعة متنوعة من الأسماك والكائنات الحية، بما في ذلك بعض الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

إحدى المناطق المشهورة في البحر الأحمر بتواجد القروش هي منطقة شعاب "الفينستون" في جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا أمام سواحل مرسى علم، يعتبر هذا الموقع محطة جذب سياحية في المنطقة ويعرف باسم "بيت القروش"، حيث يتواجد فيها أنواع مختلفة من القروش، بالإضافة إلى ذلك، توجد جزر الأخوين، وهي واحدة من أهم مواقع الغوص في البحر الأحمر، حيث تزخر بالكائنات البحرية المتنوعة والفريدة من نوعها، وتوجد ايضا منطقة "كارولوس ريف" شمال مدينة الغردقة واحدة من الوجهات السياحية المشهورة أيضًا، حيث تحتوي على تجمع مرجاني مميز وتواجد أسماك القرش التي يحرص السياح على مشاهدتها بشكل مستمر.

تم رصد القروش أيضًا في منطقة شعاب "روكي" التي تتميز بتواجد أسماك القرش، بما في ذلك النوع الشهير "اللونج مانوس" المنتشر بكثرة، وتوجد أيضًا منطقة "قطعة الشرم"، التي تقع جنوب مرسى علم وتُعرف ببيت الدلافين.

كما تم رصد القروش بشكل متكرر في منطقة "شعاب أبو رمادا" القريبة من جزيرة الجيفتون بالغردقة، وتتميز بعمقها الكبير وكهفها المميز ووجود الشعاب الجميلة. وتوجد أيضًا منطقة "شعاب سيول" شمال مدينة الغردقة، والتي تتألف من جزيرتين صغيرتين وتعتبر قيمة اقتصادية كبيرة للسياحة البيئية في البحر الأحمر.

تتضمن أماكن تواجد أسماك القرش في البحر الأحمر أيضًا منطقة سان جون جنوب البحر الأحمر، جزيرة أم قمر، وعرق سمية حول جزيرة الجفتون الصغير، ومنطقة أبو الكيفان بسفاجا، تُعد هذه المناطق من أهم وجهات السياح لمشاهدة أسماك القرش في البحر الأحمر.

أنواع أسماك القرش في البحر الأحمر

وبالنسبة لأنواع أسماك القرش في البحر الأحمر، تشمل القرش المحيطي والقرش ذو الزعنفة البيضاء والقرش ذو الزعنفة المطرقية والقرش الثعلب والقرش الرمادي والقرش النمر والقرش ذو الزعنفة السوداء والقرش الجيتار والماكو. هذه الأنواع هي من بين الأنواع الأكثر شهرة وانتشارًا في البحر الأحمر.

بوجود القروش الغنية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، تزدهر البيئة البحرية وتزداد جاذبية المنطقة كوجهة سياحية، تلك المناطق البحرية المذكورة توفر تجربة فريدة للمسافرين والغواصين الذين يرغبون في استكشاف تنوع الحياة البحرية ومشاهدة

القروش والكائنات البحرية الأخرى النادرة والمهددة بالانقراض.،يعزز تواجد القروش أيضًا الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد السياح والغواصين الذين يقصدون المنطقة للاستمتاع بتلك الفرص الفريدة.

في النهاية، يجب أن نحافظ على استدامة البيئة البحرية ونعمل على حماية الكائنات البحرية، بما في ذلك القروش، من التهديدات المحتملة. إن الاحتفاظ بتلك البيئة النقية والصحية سيضمن استمرارية وجود القروش وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والبيئة بشكل عام.