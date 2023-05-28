عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أشهر أماكن تواجد القروش فى البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

البحر الأحمر هو موطن للعديد من الكائنات البحرية، وتعتبر القروش من أهم هذه الكائنات من الناحية الاقتصادية والبيئية، تعتبر المناطق والشعاب التي يستوطنها القروش مناطقً ذات تنوع بيولوجي هائل، حيث يتواجد فيها مجموعة متنوعة من الأسماك والكائنات الحية، بما في ذلك بعض الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

إحدى المناطق المشهورة في البحر الأحمر بتواجد القروش هي منطقة شعاب "الفينستون" في جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا أمام سواحل مرسى علم، يعتبر هذا الموقع محطة جذب سياحية في المنطقة ويعرف باسم "بيت القروش"، حيث يتواجد فيها أنواع مختلفة من القروش، بالإضافة إلى ذلك، توجد جزر الأخوين، وهي واحدة من أهم مواقع الغوص في البحر الأحمر، حيث تزخر بالكائنات البحرية المتنوعة والفريدة من نوعها، وتوجد ايضا منطقة "كارولوس ريف" شمال مدينة الغردقة واحدة من الوجهات السياحية المشهورة أيضًا، حيث تحتوي على تجمع مرجاني مميز وتواجد أسماك القرش التي يحرص السياح على مشاهدتها بشكل مستمر.

 

تم رصد القروش أيضًا في منطقة شعاب "روكي" التي تتميز بتواجد أسماك القرش، بما في ذلك النوع الشهير "اللونج مانوس" المنتشر بكثرة، وتوجد أيضًا منطقة "قطعة الشرم"، التي تقع جنوب مرسى علم وتُعرف ببيت الدلافين.

 

كما تم رصد القروش بشكل متكرر في منطقة "شعاب أبو رمادا" القريبة من جزيرة الجيفتون بالغردقة، وتتميز بعمقها الكبير وكهفها المميز ووجود الشعاب الجميلة. وتوجد أيضًا منطقة "شعاب سيول" شمال مدينة الغردقة، والتي تتألف من جزيرتين صغيرتين وتعتبر قيمة اقتصادية كبيرة للسياحة البيئية في البحر الأحمر.

 

تتضمن أماكن تواجد أسماك القرش في البحر الأحمر أيضًا منطقة سان جون جنوب البحر الأحمر، جزيرة أم قمر، وعرق سمية حول جزيرة الجفتون الصغير، ومنطقة أبو الكيفان بسفاجا، تُعد هذه المناطق من أهم وجهات السياح لمشاهدة أسماك القرش في البحر الأحمر.

 

أنواع أسماك القرش في البحر الأحمر

 

وبالنسبة لأنواع أسماك القرش في البحر الأحمر، تشمل القرش المحيطي والقرش ذو الزعنفة البيضاء والقرش ذو الزعنفة المطرقية والقرش الثعلب والقرش الرمادي والقرش النمر والقرش ذو الزعنفة السوداء والقرش الجيتار والماكو. هذه الأنواع هي من بين الأنواع الأكثر شهرة وانتشارًا في البحر الأحمر.

 

بوجود القروش الغنية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، تزدهر البيئة البحرية وتزداد جاذبية المنطقة كوجهة سياحية، تلك المناطق البحرية المذكورة توفر تجربة فريدة للمسافرين والغواصين الذين يرغبون في استكشاف تنوع الحياة البحرية ومشاهدة

 

 القروش والكائنات البحرية الأخرى النادرة والمهددة بالانقراض.،يعزز تواجد القروش أيضًا الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد السياح والغواصين الذين يقصدون المنطقة للاستمتاع بتلك الفرص الفريدة.

 

في النهاية، يجب أن نحافظ على استدامة البيئة البحرية ونعمل على حماية الكائنات البحرية، بما في ذلك القروش، من التهديدات المحتملة. إن الاحتفاظ بتلك البيئة النقية والصحية سيضمن استمرارية وجود القروش وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والبيئة بشكل عام.

 

 

البحر الأحمر الغردقة الكائنات البحرية المهددة بالإنقراض الوجهات السياحية جنوب البحر الاحمر جزيرة الجيفتون جنوب مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

"البلو هول" مقبرة الغواصين.. مغامرة مثيرة في قلب البحر الأحمر

استمتع بجمال الشواطئ من الأعلى.. إقبال كبير على ركوب الباراشوت الطائر بالغردقة

أحوال جوية غير مستقرة في رأس غارب وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

انقاذ سمكة قرش مسالمة في محمية وادي الجمال

مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة من 10 دول أوروبية الأسبوع الجاري

هل اختفت قنافذ البحر الأسود في الأحمر.. أستاذ بيئة يجيب

اليوم.. انطلاق النسخة 11 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تحذيرات من سقوط أمطار رعدية بالبحر الأحمر.. ورفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

تلميذات خلعن العباءة.. السعودية تحقق في محتوى عرض مسرحي طلابي| فيديو

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم تدريبا على معايير المستشفيات الخضراء بالأقصر

وزير الداخلية التركي يدلى بصوته في الإنتخابات الرئاسية

وزير التربية والتعليم يصل الوادى الجديد لتفقد المدارس ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

المخرج عبدالفتاح زيدان: تأثرت بشخصية الطفلة النائمة أمام الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى تنتهي العاصفة.. تفاصيل الساعات الأصعب بين الحرارة والمطر

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ