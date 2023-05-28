بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

تضم السوق المصرية للسيارات الجديدة موديل 2022 الكثير من فئات السيارات المختلفة منها، السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، وذلك من اجل توفير كافية طرازات السيارات بفئاتها المختلفة أمام المواطنين المصريين لاختيار السيارة المناسبة لاحتياجاتهم .

بيجو 2008 موديل 2022

من ضمن تلك السيارات بيجو 2008 الـ SUV موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك بيجو 2008

سيارة بيجو 2008 موديل 2022

تستخدم سيارة بيجو 2008 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 حصان، وتتسارع بيجو 2008 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 44 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر.

مواصفات الأمان لـ بيجو 2008

بيجو 2008 موديل 2022

تحتوي سيارة بيجو 2008 الـ SUV الي الكثير من وسائل السلاكة والأمان منها، 4 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات " TPMS"، وأنظمة الفرامل المساعدة، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق " ABS" ، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل " EBD "، ونظام التحكم في صعود المرتفعات "HLA"، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات " ESC"، وحساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية.

مقصورة بيجو 2008

مقصورة سيارة بيجو 2008 موديل 2022

زودت مقصورة سيارة بيجو 2008 موديل 2022 بالعديد من المميزات والتجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وباورستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة.

سعر بيجو 2008

بيجو 2008 موديل 2022

تتوافر سيارة بيجو 2008 موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـ SUV داخل سوق السيارات المصري بسعر 549 ألف جنيه للفئة الأولي المتوافرة .