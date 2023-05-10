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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أيام قليلة .. استورد بيجو 3008 الـ SUV بـ168 ألف جنيه

بيجو 3008 2020
بيجو 3008 2020

وافق مجلس الوزراء ، في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

بيجو 3008 موديل 2020

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ويوفر هذا القانون فرصة لمد فترة سماح استيراد السيارات إلى مدة تصل إلي 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل وديعة بنكية يتم وضعها في البنك بالدولار، وتسترد تلك الوديعة بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضًا مد السداد والتسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

بيجو 3008 موديل 2020

وبالتالي فإن سيارة بيجو 3008 موديل 2020 التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر حظيت بتخفيضات 70%، بالتالي فإن قيمة الرسوم الجمركية لـ سيارة بيجو 3008 موديل 2020  وصلت الي 5442 دولار أمريكي، أي ما يعادل 168 ألف جنيه مصري، وتسترد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملة المصرية .

مقصورة بيجو 3008

بيجو 3008 موديل 2020

زودت مقصورة سيارة بيجو 3008 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مثبت سرعة، وإنذار
ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وDVD، وAUX،  ومدخل USB، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وفرش مقاعد من القماش، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وباورستيرنج.


محرك بيجو 3008

بيجو 3008 موديل 2020

يصل سعة خزان وقود سيارة بيجو 3008 الي 53 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتستهلك  5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتملك سيارة بيجو 3008 محرك سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية.

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