بعد صراع شرس مع صن دوانز.. أورلاندو بايرتس بطلاً للدوري في جنوب أفريقيا

حسم فريق أورلاندو بايرتس لقب الدوري الجنوب أفريقي لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعد صراع قوي ومثير مع غريمه ماميلودي صن داونز استمر حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

ونجح أورلاندو بايرتس في التتويج باللقب عقب فوزه على مضيفه فريق أوبيت كولج بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من البطولة.

موقف أورلاندو بايرتس من جدول الدوري

ورفع أورلاندو بايرتس رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن صن داونز صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

وأنهى فريق “القراصنة” هيمنة صن داونز على لقب الدوري الجنوب أفريقي، بعدما احتكر الفريق البطولة خلال آخر 8 مواسم متتالية.

ويعد هذا التتويج هو الأول لأورلاندو بايرتس في الدوري الجنوب أفريقي منذ موسم 2011-2012، ليعيد الفريق أمجاده المحلية بعد غياب طويل عن منصة التتويج.