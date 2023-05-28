أنجح 5 سيارات هجين عائلية في مصر |صور

هناك عدة أنواع ممتازة من السيارات الهجين العائلية الجديدة، وتتوافر هذه السيارات بتصميمات وأشكال أنيقة، ومساحات داخلية واسعة، بالإضافة الي أنها تعطي مدى كهربائيا طويلا من خلال بطاريتها، وتقدم أداء قويا بفضل محركاتها المتطورة، وذلك ما جعلها الآن في مقدمة الاختيارات أمام المواطنين المقبلين علي الشراء .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات هجين عائلية جديدة متوافرة الأن بالأسواق منها، سيارة هيونداي توكسون، فورد كوجا، سكودا سوبيرب.

1- هيونداي توسان

هيونداي توسان العائلية

سيارة هيونداي توسان العائلية تتوافر بمزيج من الأناقة العائلية، ويتوافر بها مساحات كبيرة، ويمكن اختيار توسان ما بين الطرز الهجينة المعتدلة أو الهجينة الموصولة بالكهرباء"PHEV"، وبالتالي إذا لم يكن لديك شاحن بالمنزل، فإن السيارات الهجين المعتدل من أفضل الخيارات من أجلك، وذلك لأنها تعمل بكفاءة وتعمل علي تقليل الانبعاثات، وتقطع سيارة هيونداي توسان مسافة 60 كم/ساعة بالطاقة الكهربائية، وذلك عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل .

2- فورد كوجا

سيارة فورد كوجا

سيارة فورد كوجا تعمل بقوة الدفع الرباعي، وتنتمي الي فئة السيارات العائلية، وتعمل بمحرك سعة 2500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، ويمكن لسيارة فورد كوجا قطع مسافة تصل الي 96 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ويمكن شحن بطاريتها بنسبة 80% في مدة ساعتين فقط.

3- سكودا سوبيرب

سكودا سوبيرب الهاتشباك

تنتمي سيارة سكودا سوبيرب الي فئة السيارات الهاتشباك العائلية، وتعتبر من السيارات ذات الأداء المميز بفضل محركها القوي، حيث تتسارع سيارة سكودا سوبيرب من 0 وصولا الي 99 كم/ساعة في 7.8 ثانية.

4- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج الـ SUV

تعتبر سيارة كيا سبورتاج من السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتحتوي كيا سبورتاج علي نظام معلومات وترفيه، وشاشة مزدوجة، وتتمكن سيارة كيا سبورتاج الهجين من قطع مسافة 69 كم/ساعة قبل الحاجة لأعاده شحن البطارية مرة أخري .

5- فولفو XC60

سيارة فولفو XC60 الهجين

تأتي سيارة فولفو XC60 الهجين بصندوق أمتعة سعته 505 لترات، وتعمل بنظام توجيه خفيف وتعليق ناعم، مما يعطي تجربة قيادة فاخرة ومريحة، وتتسارع سيارة فولفو XC60 من وضع السكون وصولا الي 99كم/ساعة في 4.9 ثانية.