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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسط استنكار روسي.. وصول أكبر حاملة طائرات أمريكية إلى النرويج

حاملة الطائرات الأميركية
حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وهي أكبر سفينة حربية مبينة حتى الآن، إلى أوسلو عاصمة النرويج اليوم، الأربعاء، في زيارة نددت بها روسيا المجاورة.

وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "يورونيوز" اليوم الأربعاء، عن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد".

ودخلت "جيرالد فورد" وهي النسخة الأولى من الجيل الجديد لحاملات الطائرات وتعمل بالدفع النووي، صباح الأربعاء مع مرافقتها مضيق أوسلو قبل أيام من مشاركتها في تدريبات عسكرية.

ويمكن لحاملة الطائرات هذه البالغ طولها 335 مترا استيعاب 90 طائرة.

وقال الجيش النروجي في بيان "الزيارة ووجود مجموعة حاملة الطائرات سيوفران .. فرصة فريدة لتطوير التعاون، والعمل بشكل أوثق مع حليفنا الرئيسي الولايات المتحدة".

تأتي هذه الزيارة فيما تراجعت كثيرا العلاقات بين النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، وروسيا التي تتشارك معها حدودا في أقصى الشمال القطبي، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

سفينة حربية روسيا جيرالد فورد الغزو الروسي الجيش النروجي

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