46 مليار جنيه.. الحكومة تفتح أسواقا مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد| تفاصيل

تخطو وزارة المالية بخطوات جادة لإعادة صياغة استراتيجية الدين، بهدف تنويع إجراءات التمويل، واستهداف أسواق مالية جديدة، رغم التحديات التي تواجه تنفيذ ذلك في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا.

وزارة المالية

بيع أذون خزانة بقيمة 46 مليار جنيه

وقبلت وزارة المالية نحو 453 عرضا لبيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي في آخر عطاء له الخميس الماضي.

وبلغت قيمة الأذونات 46 مليار جنيه من قبل المستثمرين من إجمالي 546 عرضا بقيمة 79 مليار جنيه تقدمت لشراء نحو 39.5 مليار جنيه على آجلين 364 يوما و182 شهرا، في حين تم تقدير الفائدة المقبولة من قبل وزارة المالية بمتوسط 23.8% لعائد عام وعائد 6 أشهر، حيث تراوحت من 18% إلى 23.9% للآجلين.

واليوم من المنتظر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، على أجلين، ولمدة 3 أشهر و9 أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية لاستخدامها في سداد الالتزامات العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية.

وفي 29 أغسطس 2023، من المنتظر طرح أذون خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 9 أشهر تستحق السداد، كما سيتم طرح آخر لأذون الخزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

وقدرت الحكومة عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي 2023_2024 بقيمة 824 مليار جنيه بنسبة زيادة 7% عن العام المالي الماضي، 2022-2023، الذي بلغ مستهدف عجز الموازنة فيه 558.2 مليار جنيه.

هذا وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أن المواطن الذي سيزيد دخله عن مليون جنيه سيفرض عليه ضريبة دخل، مؤكدا أن الإيرادات المستهدفة منها تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وبين أنه في ظل الظروف الحالية، الهدف هو جلب الإيرادات وإعادة توزيع الدخل والعدالة من خلال بطاقات التموين لمحدودي الدخل، موضحا أن المرتبات والمعاشات زادت ثلاث مرات خلال عام واحد.

البنك المركزي

السعي نحو التدفقات النقدية السريعة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن أذون الخزانة هي استثمارات قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد، تساعد في النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات المالية للدولة، وتخدم خطط ومؤسسات الدولة من الناحية الاقتصادية على مدار قصير الأجل، وترد إلى مستحقيها قبل نهاية العام المالي وفقا لشروط التعاقدات مع الأفراد أو المؤسسات أو البنوك والجهات المالية المسئولة عن هذه الأذون .

وأضاف عبدالسلام ـ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى التدفقات النقدية السريعة التي تضخ في الاقتصاد القومي من أجل تنشيط المشروعات، وتعد أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، حيث تتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة، بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

والجدير بالذكر، تعتبر أذون الخزانة قروضا حكومية لمدة يصل استحقاقها إلى سنة وتقوم الحكومة بطرحها لسد فجوة في ميزان المدفوعات، وتمنح الحكومة بموجب أذون الخزانة سندا للدين على هامش عائد على أصل المبلغ.

وتعتبر أذون الخزانة من أكثر الاستثمارات أمانا متاحة للمستثمر، يمكن للمستثمرين شراء وبيع أذون الخـزانة بسهولة في سوق السندات الثانوية، وتعد أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.

الدكتور محي عبد السلام

وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

وتتميز أيضا مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

ويتخذ البنك المركزي العديد من القرارات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير حلول لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتيسير حركة الاستثمار ودعمها بكل الطرق وفي مختلف المجالات.

مميزات طرح أذون الخزانة

ونعرض لكم مميزات وتفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة، والتي جاءت على النحو التالي: