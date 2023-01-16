نائب رئيس بنك مصر السابق: أذون الخزانة دليل على قوة الاقتصاد المصري

أشادت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، ببيان البنك المركزي، مؤكدة أن البيان له العديد من الدلالات الإيجابية على تحسن أداء الاقتصاد.

وأضافت سهر الدماطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بيان البنك المركز شفاف وواضح لكل ما حدث في السوق، وتحدث عن مرونة سعر الصرف في الأسواق".

وأشارت إلى أن سعر الدولار انخفض بسبب مدخلات البلد من السياحة والمصريين من الخارج والمستثمرين الأجانب.

وأوضحت، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، أن أذون الخزانة أصبحت تحقق عائد جيد جدا ودليل على قوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن البورصة المصرية حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية.