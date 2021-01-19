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اقتصاد

اقتصاد البحرين| المصرف المركزي: تغطية الإصدار 1843 من أذون الخزانة بقيمة 70 مليون دينار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:01 ص
مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي
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قسم الاقتصاد
أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1843 (ISIN BH0005369556) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فـي 20 يناير 2021  وتنتهي في 21 أبريل 2021 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.17% مقارنة بسعر الفائدة 2.20% للإصدار السابق بتاريخ 6 يناير 2021.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.454% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.449% علمًا بأنه تمت تغطية الإصدار بنسبة 212%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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